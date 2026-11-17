Kinh tế bạc: Hướng phát triển mới tại Quảng Ninh

Quảng Ninh hiện có khoảng 250.000 người cao tuổi, chiếm 17% dân số. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các dịch vụ dành cho người cao tuổi đang mở ra những hướng phát triển mới.

Từ Hội nghị toàn quốc về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc ngày 16/11 đến những mô hình chăm sóc người cao tuổi đã xuất hiện tại Quảng Ninh, podcast Theo dòng thời sự hôm nay làm rõ khái niệm kinh tế bạc, những điều kiện phát triển tại địa phương và các vấn đề cần giải quyết để đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số ngày càng lớn này.

Kinh tế bạc không chỉ là chăm sóc người cao tuổi, mà còn là phát huy kinh nghiệm, khả năng lao động và đóng góp của họ trong đời sống kinh tế, xã hội.