Hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Sáng 16/11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Quảng Ninh có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Quảng Ninh.

Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong đó hơn 9 triệu người vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Dự báo đến năm 2034, số người cao tuổi có thể đạt gần 21 triệu người. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động thích ứng với già hóa dân số, đồng thời phát huy tiềm năng, trí tuệ và kinh nghiệm của người cao tuổi.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế bạc; phát triển thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn và du lịch dành cho người cao tuổi; huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong chăm sóc người cao tuổi…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị tập trung vào 4 định hướng trọng tâm: Xác định đúng vị trí, vai trò của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, kiến tạo môi trường và thị trường phát triển; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực, bảo đảm phát triển bao trùm; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết các chủ thể trong hệ sinh thái kinh tế bạc.

Đối với các địa phương, cần chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với đặc điểm dân số, điều kiện kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn; tránh triển khai dàn trải, hình thức, thiếu nguồn lực.

Hội nghị là dịp để các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, hiện đại, nhân văn và bền vững, góp phần biến thách thức già hóa dân số thành động lực phát triển mới.