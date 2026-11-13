Kỷ luật - Đồng tâm: Sức mạnh làm nên Vùng mỏ

Cách đây tròn 90 năm, ngày 12/11/1936, dưới khẩu hiệu "Kỷ luật đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng", hơn 3 vạn thợ mỏ đã nhất tề đứng dậy, mở ra cuộc Tổng bãi công lịch sử, làm rung chuyển bộ máy chính trị và cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng cả nước. Từ dấu mốc ấy, tinh thần kỷ luật đồng tâm đã trở thành biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết của giai cấp công nhân cùng nhân dân Vùng mỏ. Qua các thế hệ, giá trị ấy không ngừng được gìn giữ, bồi đắp, trở thành mạch nguồn văn hóa tiếp thêm sức mạnh cho hành trình xây dựng và phát triển ngành Than và Quảng Ninh hôm nay.