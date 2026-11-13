Liên tiếp xử lý 5 trường hợp xe ghép chở khách thu tiền trái quy định

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 4C Cao nguyên đá, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách có thu tiền trái quy định.

Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong các ngày 5, 8 và 12-11-2026. Cụ thể, ngày 5-11, lực lượng CSGT phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 23A-186.XX do P.H.H sinh năm 2001 điều khiển và xe 22H-031.XX do H.N.V sinh năm 2000 điều khiển. Ngày 8-11, phát hiện xe 22A-330.XX do P.N.N sinh năm 1983 điều khiển. Đến ngày 12-11, tiếp tục phát hiện xe 22C-124.XX do N.H.T sinh năm 1976 điều khiển và xe 23A-189.XX do T.X.H sinh năm 1990 điều khiển.

Qua kiểm tra, các trường hợp trên đều sử dụng phương tiện không kinh doanh vận tải hành khách nhưng có hoạt động chở khách thu tiền dưới hình thức xe ghép, xe tiện chuyến.

Theo quy định tại khoản 8a Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; không tự ý tổ chức chở khách thu tiền dưới hình thức xe ghép, xe tiện chuyến khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.