Nữ tài xế bị xử phạt vì cản đường xe ưu tiên trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Mặc dù lực lượng cảnh sát liên tục phát tín hiệu yêu cầu nhường đường, nữ tài xế vẫn điều khiển xe ô tô bám làn trái, cản trở đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ trên cao...

Mặc dù lực lượng cảnh sát liên tục phát tín hiệu yêu cầu nhường đường, nữ tài xế vẫn điều khiển xe ô tô bám làn trái, cản trở đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Liên Khương - Prenn.

Bà Đ.T.H. làm việc với cảnh sát giao thông ngày 8/11. (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Lâm Đồng)

Sáng 9/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời bà Đ.T.H. (37 tuổi, trú xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đến làm việc để xử lý hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 8/11, lực lượng cảnh sát thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức dẫn đoàn xe ưu tiên thực hiện nhiệm vụ trên cao tốc Liên Khương - Prenn. Trong quá trình di chuyển, tổ công tác phát hiện xe ô tô bán tải do bà H. điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước nên liên tục phát tín hiệu, yêu cầu nhường đường.

Tuy nhiên, dù đã nhận được tín hiệu từ lực lượng chức năng, nữ tài xế vẫn điều khiển phương tiện bám làn trái trong một quãng đường dài, ảnh hưởng đến việc lưu thông của đoàn xe ưu tiên.

Sau khi làm việc với nữ tài xế, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên - Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Theo Nghị định số 168, hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi gặp xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, chuyển hướng hoặc dừng xe đúng quy định để nhường đường, bảo đảm an toàn giao thông, không cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.