Mỹ siết hạn chế thị thực, khiến một số thí sinh châu Phi không thể dự thi Hoa hậu Hoàn vũ

Các hạn chế thị thực do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng khiến một số đại diện châu Phi không thể tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75, dự kiến diễn ra tại Puerto Rico trong tháng này.

Các thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74

﻿ tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, ngày 21/11/2025. Ảnh tư liệu: AP

Đại diện Zambia và Cộng hòa Congo đã phải rút khỏi cuộc thi sau khi không xin được thị thực, trong khi thí sinh của Nam Xu-Đăng và Zimbabwe vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục nhập cảnh.

Mỹ đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại đối với công dân hàng chục quốc gia, trong đó có nhiều nước châu Phi. Tháng 12/2025, chính quyền Tổng thống Trump mở rộng danh sách các nước chịu hạn chế, bổ sung Zambia và Zimbabwe, đồng thời duy trì lệnh đình chỉ hoàn toàn việc nhập cảnh đối với công dân Cộng hòa Congo và Nam Xu-Đăng.

Đại diện Zambia, Mubanga Pamela Hatyoka, và đại diện Cộng hòa Congo, Georgina Kambongo, đã phải rút lui. Trong khi đó, Roseanna Hall, đại diện Zimbabwe, vẫn hy vọng có thể tham dự cuộc thi sau nhiều tháng chuẩn bị.

“Những trở ngại trong quá trình xin thị thực Mỹ đã khiến hành trình của tôi bị trì hoãn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng”, Roseanna Hall nói.

Ban tổ chức Nam Xu-Đăng cũng đang nỗ lực hoàn tất các thủ tục cần thiết để đại diện nước này, Adut Deng, có thể góp mặt.

"Nam Xu-Đăng xứng đáng được nhìn nhận, được lắng nghe và có đại diện. Thí sinh của chúng tôi mang theo niềm hy vọng, ước mơ, vẻ đẹp và tinh thần kiên cường của cả dân tộc", ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nam Xu-Đăng cho biết trong một tuyên bố.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 75 dự kiến quy tụ tối đa 120 thí sinh. Các thí sinh bắt đầu đến Puerto Rico từ ngày 8/11 để tập luyện và tham gia các hoạt động trước thềm cuộc thi. Phần thi trang phục dân tộc dự kiến diễn ra ngày 21/11, tiếp đó là các phần thi áo tắm và dạ hội vào ngày 22/11. Đêm chung kết và trao vương miện sẽ diễn ra ngày 24/11.