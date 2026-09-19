Chiếc váy “trả đũa” nổi tiếng của Công nương Diana được trưng bày trước phiên đấu giá Sotheby’s

Chiếc váy đen nổi bật mà cố Công nương Diana từng mặc vào ngày người chồng đã ly thân với bà công khai thừa nhận ngoại tình sẽ được Sotheby’s đưa ra đấu giá, với giá ước tính từ 150.000 đến 300.000 USD.

Chiếc váy của nhà thiết kế Christina Stambolian, từng được cố Công nương Diana mặc và được biết đến với tên gọi “Váy trả đũa”, được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London, ngày 18/9/2026, trước khi được đưa ra đấu giá tại New York ngày 9/12, với giá ước tính từ 150.000-300.000 USD. Ảnh: AP

Trước khi được đấu giá, chiếc váy, được biết đến với biệt danh “váy trả đũa”, sẽ được đưa đi trưng bày tại nhiều nơi trên thế giới, cho thấy sức hút lâu dài của Công nương Diana đối với công chúng toàn cầu, gần 30 năm sau khi bà qua đời.

Công nương Diana mặc chiếc váy này ngày 29/6/1994, cũng là ngày một cuộc phỏng vấn được phát sóng, trong đó Thái tử Charles khi đó thừa nhận không chung thủy. Biết trước thông tin này sẽ được công khai, Công nương Diana đã chọn mặc chiếc váy lụa ôm sát, trễ vai của nhà thiết kế người Hy Lạp Christina Stambolian tại một buổi dạ tiệc ở Phòng trưng bày Serpentine ở London.

Bà Morgane Halimi, người đứng đầu bộ phận túi xách và thời trang toàn cầu của Sotheby’s, cho biết Công nương Diana lựa chọn “bộ trang phục đẹp và mạnh mẽ” này như một cách để giành lại quyền kiểm soát câu chuyện về chính mình.

“Bà ấy luôn sử dụng thời trang như một cách để thể hiện bản thân, nhưng lần này, đó là cách để truyền tải cá tính của chính mình”, bà Halimi nói.

Những hình ảnh Công nương Diana mặc chiếc váy, kết hợp với vòng cổ sapphire, giày cao gót màu đen và sơn móng tay đỏ nổi bật, nhanh chóng xuất hiện trên khắp thế giới. Tờ báo lá cải The Sun đăng dòng tít trên trang nhất ngày hôm sau: “Trả đũa thật thời thượng”.

Chiếc váy nổi tiếng đến mức một tượng sáp kích thước thật tái hiện Công nương Diana mặc chiếc váy này đã được ra mắt tại một bảo tàng ở Paris vào năm ngoái.

Khi còn sống, Công nương Diana là một biểu tượng thời trang và là một trong những phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới. Sức hút của Diana vẫn không suy giảm, cũng như sự quan tâm của công chúng đối với cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy kịch tính giữa bà và Vua Charles III.

Đây là lần đầu tiên chiếc váy được đưa ra đấu giá kể từ năm 1997, thời điểm Công nương Diana bán chiếc váy cùng một số trang phục khác để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện phòng, chống AIDS. Giá ước tính trước phiên đấu giá là từ 150.000 đến 300.000 USD, nhưng các chuyên gia của Sotheby’s cho biết họ sẽ không bất ngờ nếu chiếc váy được bán với giá cao hơn nhiều.

Một chiếc áo len đỏ có họa tiết những chú cừu mà Công nương Diana mặc khi tới xem một trận polo năm 1981 cũng đã được bán với giá 1,1 triệu USD vào năm 2023, cao hơn nhiều lần so với mức giá ước tính trước phiên đấu giá và lập kỷ lục đối với một món đồ từng thuộc sở hữu của cố Công nương.

“Chiếc váy trả đũa” được trưng bày tại London đến ngày 24/9, sau đó sẽ được đưa tới Hong Kong và Geneva trước khi được bán đấu giá tại New York vào ngày 9/12.