Nhanh chóng dập tắt đám cháy xe đầu kéo trên Quốc lộ 51

Chiều 16-11, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng triển khai phương tiện, nhân lực dập tắt đám cháy xe đầu kéo trên quốc lộ 51, đoạn gần vòng xoay cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc xã Phước Thái.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h25 cùng ngày, người dân báo cho Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố về việc xe đầu kéo biển số 51M-007.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 51R-011.xx, chở các khối bê tông phục vụ thi công cầu, bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 51.

Hiện trường xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy trên quốc lộ 51, xã Phước Thái. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị điều động 2 xe chữa cháy với hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, lực lượng chức năng huy động thêm xe chữa cháy và các đội viên thuộc lực lượng chữa cháy cơ sở khu vực trên nhằm hỗ trợ kịp thời.

Với sự phối hợp của các lực lượng, đám cháy được khống chế vào lúc 16h50. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.