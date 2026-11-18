Xe tải bốc cháy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Chiếc xe tải chở theo nhiều hàng hóa đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì bốc cháy dữ dội, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi.

Sáng sớm 18/11, lãnh đạo phường Bình Thuận (Lâm Đồng) xác nhận tối 17/11, một chiếc xe tải chở hàng hóa bị bốc cháy khi đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Chiếc xe tải đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thì bốc cháy dữ dội phía thùng xe.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 17/11. Vào thời điểm trên, xe tải biển số 36E-005.xx chở hàng di chuyển theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Khi đến đoạn Km225+500 qua địa phận phường Bình Thuận thì bốc cháy dữ dội ở phía thùng xe.

Sau khi phát hiện sự việc, tài xế xe tải cho dừng xe, bật đèn cảnh báo và gọi đến đường dây nóng của tuyến cao tốc. Ngọn lửa bao trùm nhiều hàng hóa trên xe.

Để hạn chế bớt đám cháy, một phần hàng hóa bị cháy được tài xế cào xuống lề đường. Nhiều người đi đường cùng hỗ trợ dập lửa kịp thời, không để đám cháy lan ra khung xe và những hàng hóa khác.

Do xe gặp sự cố, nhiều phương tiện di chuyển cùng chiều phải dừng lại, chờ xử lý hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều phối công tác xử lý hiện trường.

Sau khi đám cháy được dập tắt, xe tải tiếp tục rời đi. Số hàng hóa cào xuống đường được phương tiện khác vận chuyển ra khỏi cao tốc, giao thông sau đó trở lại bình thường.

Trước đó, cũng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, chiều 10/2, một chiếc xe tải đang di chuyển trên đường cao tốc này thì bốc cháy, khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 72H-029.xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam thì bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào dải dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Nhiều bao hàng hóa trên thùng xe được kéo xuống mặt đường nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản.

Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ thùng xe. Một số phương tiện đã dừng lại hỗ trợ tài xế chữa cháy ban đầu, song do lửa lan nhanh nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cùng các xe chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.