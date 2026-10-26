Nữ sinh lớp 11 tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải

Va chạm với ô tô tại nút giao đường Mỹ Liệt và Quốc lộ 10 (Hải Phòng), nữ sinh lớp 11 đi xe đạp tử vong tại chỗ, sáng 26/10.

Vụ tai nạn xảy ra vào 6h38 ngày 26/10, tại ngã ba giao cắt giữa đường Mỹ Liệt và Quốc lộ 10 (thuộc địa phận phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, em T.T.B.L (SN 2010, ở phường Bạch Đằng) đi xe đạp từ hướng trường THPT Bạch Đằng về hướng Quốc lộ 10. Khi đến nút giao, xe ô tô mang BKS 15H-299.02 do Vũ Văn M. (SN 1987, trú tại phường Bạch Đằng) cầm lái đi cùng chiều va chạm với xe đạp của nữ sinh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong thương tâm.

Vụ va chạm khiến em T.T.B.L tử vong tại chỗ, xe đạp bị hư hỏng nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an phường Lưu Kiếm phối hợp cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường điều tiết giao thông, thu thập chứng cứ phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy, kết quả tài xế không vi phạm.

Được biết, em T.T.B.L là học sinh lớp 11 của một cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hôm qua (25/10), tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 4 người tử vong. Tai nạn xảy ra lúc 1h40 trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn trước cửa Trung tâm thương mại Aeon Mall, phường Thạch Khôi.

Các nạn nhân ngã ra hai làn đường, đầu và đuôi xe máy vỡ nát. Một người tử vong tại chỗ, 3 người được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thông tin từ cơ quan chức năng, 4 nạn nhân tuổi từ 16 đến 21, trú xã Ninh Giang và Vĩnh Lại.