Tạm giữ đối tượng liên quan vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên QL 8

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, nhưng đã bị lực lượng chức năng truy tìm, làm rõ ngay sau đó.

Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) tại cơ quan chức năng.

Vào khoảng 18h, ngày 19/10/2026, tại Km 32+300 Quốc lộ 8 thuộc thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Tại hiện trường chỉ có 1 người phụ nữ trong tình trạng nguy kịch, 1 chiếc xe đạp điện bị hư hỏng; người điều khiển và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Hương Sơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an xã Hương Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông huy động lực lượng, tiến hành các biện pháp điều tra đối tượng liên quan.

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương của các đơn vị, đến khoảng 21h30 cùng ngày đã truy tìm, làm rõ được Phạm Trọng Đạo là người điều khiển ô tô BKS 89H-087.60 liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên (người phụ nữ đi xe đạp điện đã tử vong sau đó). Tại Cơ quan điều tra, Phạm Trọng Đạo khai nhận hành vi lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông. Trước khi gây ra vụ việc, Đạo đã có sử dụng rượu, bia.

Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ đối với Phạm Trọng Đạo về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để tiếp tục điều tra, làm rõ.