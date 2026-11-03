Không chỉ hấp dẫn bởi vị giòn ngọt đặc trưng, ốc hương còn được yêu thích nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú như đạm, canxi, sắt và các vitamin nhóm B. Với người dân vùng biển Quảng Ninh, ốc hương được chế biến theo nhiều cách khác nhau, trong đó ốc hương sốt trứng muối là một sự kết hợp khá thú vị. Vị giòn ngọt của ốc hòa quyện cùng vị thơm béo đặc trưng của trứng muối tạo nên một món ăn đơn giản nhưng đủ ấn tượng. Cùng Ẩm thực Quảng Ninh khám phá cách chế biến món ăn này.