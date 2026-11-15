Panama điều tra vụ đánh bom nhằm vào nhà riêng của nhà báo điều tra

Nhà chức trách Panama đang điều tra vụ nổ xảy ra tại nhà riêng của nhà báo điều tra Rolando Rodríguez vào sáng 14/11. Theo báo La Prensa, vụ việc không gây thương vong nhưng làm hư hại tài sản. Văn phòng Tổng chưởng lý Panama cho biết đang điều tra khả năng xảy ra hành vi phóng hỏa và có thể mở rộng phạm vi điều tra nếu phát hiện thêm hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện trường vụ tấn công gây nổ nhằm vào nhà riêng của nhà báo điều tra Rolando Rodríguez.

﻿Ảnh: AP.

Ông Rodríguez là nhà báo điều tra kỳ cựu, từng thực hiện nhiều bài viết về các cáo buộc tham nhũng và sai phạm trong khu vực công, ngành tư pháp và doanh nghiệp. Theo báo La Prensa, vụ việc xảy ra khi ông đang chuẩn bị công bố bài viết liên quan đến một số cựu quan chức trong chính quyền Tổng thống José Raúl Mulino và một nhà thầu của chính phủ.

Tờ báo cho biết, một người đến nhà riêng của ông Rodríguez bằng taxi vào khoảng 2h30 sáng, sau đó ném một vật về phía ngôi nhà, gây ra vụ nổ. Vợ nhà báo đã thoát ra ngoài an toàn, còn ông Rodríguez không có mặt tại thủ đô Panama vào thời điểm xảy ra vụ việc.

"Vụ việc này ảnh hưởng đến sự an toàn của tôi và gia đình, đồng thời cho thấy tình hình tại Panama đã có những thay đổi đáng lo ngại. Bởi giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể phải đối mặt với những sự việc tương tự", ông Rodríguez phát biểu với báo giới.

Tổng thống José Raúl Mulino lên án vụ việc, cho biết cảnh sát phối hợp với cơ quan công tố đang điều tra và thu thập chứng cứ. Ông cũng đã liên hệ với nhà báo Rodríguez để bày tỏ sự chia sẻ.

Các nhà báo và tổ chức báo chí trong nước, quốc tế cũng lên tiếng phản đối vụ việc. Trường Đại học Nhà báo Quốc gia Panama kêu gọi tiến hành điều tra nghiêm túc, minh bạch nhằm xác định những người liên quan.

"Vụ việc là vấn đề đáng quan tâm đối với cả đất nước, không chỉ liên quan đến giới báo chí mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội", ông Jorge Molina, Chủ tịch Tập đoàn La Prensa, nhấn mạnh.