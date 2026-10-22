Phường Hà Tu: Trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) luôn được phường Hà Tu, TP Quảng Ninh, triển khai đồng bộ, sâu rộng, trở thành chỗ dựa tin cậy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yếu thế trên địa bàn.

Điểm nổi bật trong công tác TGPL của phường Hà Tu là chủ động xuống các khu vực khó khăn, đặc biệt là các hộ dân ở khu tái định cư làng chài thuộc khu phố 4. Trải qua nhiều năm sinh sống trên sông nước, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến việc nhiều trẻ em sinh ra chưa được đăng ký giấy khai sinh kịp thời. Điều này khiến các em gặp rào cản khi đến trường hay thụ hưởng các chính sách BHYT. Nắm bắt tình hình đó, các tổ công tác TGPL của phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến từng hộ gia đình để hướng dẫn hồ sơ, xác minh nhân thân và hỗ trợ làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật về Luật Đất đai trên địa bàn phường Hà Tu.

Gia đình anh Nguyễn Thành Đạt ở tổ 61, khu phố 4 là một điển hình. Anh Đạt cho biết, hai con của anh đều đến tuổi đi học nhưng chưa được cấp giấy khai sinh do vướng mắc pháp lý liên quan đến hôn nhân. Sau khi được cán bộ khu phố, tổ dân và phường hướng dẫn, UBND phường đã tiếp nhận hồ sơ, làm văn bản báo cáo, xin ý kiến Sở Tư pháp. Anh Đạt bày tỏ tin tưởng vào sự đồng hành của chính quyền, mong sớm tháo gỡ vướng mắc để các con được cấp giấy khai sinh như những trẻ em khác.

Được biết, ngày 8/8/2026, UBND phường Hà Tu đã tổ chức hướng dẫn, thu thập thông tin để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho công dân thuộc khu phố 4. Qua đó, đã hướng dẫn 77 trường hợp về việc cung cấp thông tin cá nhân, rà soát giấy tờ hiện có và thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký khai sinh theo quy định.

Anh Nguyễn Thành Đạt (tổ 61, khu phố 4) được hướng dẫn trợ giúp pháp lý thực hiện đăng ký khai sinh cho con.

Ông Nguyễn Văn Bội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hà Tu, cho biết: “Các trường hợp được hướng dẫn chủ yếu gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục giấy tờ do đặc thù nghề nghiệp đi biển, thường xuyên vắng nhà, thời gian làm việc không ổn định, không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan chức năng để liên hệ, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân kê khai, cung cấp thông tin, rà soát các giấy tờ liên quan và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp để có hướng xử lý phù hợp”.

Không chỉ dừng lại ở công tác đăng ký khai sinh, phường Hà Tu còn chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Quảng Ninh, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan để mở rộng diện trợ giúp. Theo đó, nhiều người cao tuổi, gia đình chính sách, người khuyết tật... đã được hỗ trợ pháp lý miễn phí trong các lĩnh vực như đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, chế độ bảo trợ xã hội... Với việc phối hợp nhịp nhàng, rõ ràng từng phần việc nên các vướng mắc phát sinh ở cơ sở đều được tư vấn, giải quyết kịp thời, ngăn ngừa tranh chấp và bảo vệ quyền lợi tối đa của người dân.

Đại diện chính quyền phường Hà Tu thực hiện trợ giúp pháp lý về lĩnh vực đất đai, phân chia di sản cho các hộ dân khu phố 4.

Ông Lê Văn Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường Hà Tu, cho biết: “Người yếu thế thường rụt rè và thiếu thông tin pháp luật. Vì vậy, phương châm đặt ra của phường là không đợi người dân tìm đến mà phải chủ động tìm đến người dân, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân đúng quy định. Thời gian tới, phường Hà Tu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TGPL. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên thông như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, phân chia di sản, cấp sổ đỏ; thường xuyên rà soát, lập danh sách theo dõi các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua việc tổ chức các buổi tư vấn pháp luật lưu động tại các khu dân cư, nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng...”.

Công tác trợ giúp pháp lý đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn phường Hà Tu tiếp cận các thủ tục pháp lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực pháp luật tại địa phương.