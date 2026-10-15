Công nghệ số đưa pháp luật đến gần người dân

Không còn bó hẹp trong những hội nghị hay trang văn bản, pháp luật đang được “số hóa” bằng video AI, infographic và nhiều hình thức truyền thông trực quan. Cách làm mới đang giúp những quy định tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống người dân Quảng Ninh.

Tại Hội nghị trợ giúp pháp lý do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) tổ chức tại xã Bình Liêu ngày 18/9, những quy định pháp luật vốn thường được xem là khô khan, khó nhớ đã được truyền tải theo một cách gần gũi hơn. Thay vì chỉ nghe cán bộ tuyên truyền trình bày, người dân được theo dõi các video ứng dụng công nghệ AI với hình ảnh trực quan, nội dung ngắn gọn, sinh động, đề cập những vấn đề thiết thực như trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, phòng chống mua bán người...

Các video ứng dụng công nghệ AI được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật.

Những hình ảnh, tình huống được thể hiện trực quan khiến nội dung pháp luật trở nên dễ hình dung hơn, tạo sự chú ý và tương tác của người nghe. Anh Trần Văn Tuấn, thôn Pắc Liềng (xã Bình Liêu), chia sẻ: “Cách tuyên truyền bằng video có hình ảnh, tình huống cụ thể nên dễ hiểu, dễ nhớ. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống như đất đai, hôn nhân gia đình hay phòng chống mua bán người được thể hiện rõ ràng nên người dân chúng tôi dễ tiếp thu hơn”.

Còn tại phường Phong Cốc, từ đầu năm 2026, Công an phường đã đưa vào vận hành Trợ lý AI hỏi đáp, tuyên truyền pháp luật, mở thêm một kênh tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và dễ hiểu cho người dân. Thay vì phải tìm kiếm giữa nhiều văn bản, quy định, người dân có thể chủ động đặt câu hỏi, tra cứu những nội dung mình quan tâm như: Cư trú, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy…

Công an phường Phong Cốc đưa vào vận hành Trợ lý AI hỏi đáp, tuyên truyền pháp luật, giúp người dân có thêm một kênh thông tin tra cứu pháp luật nhanh chóng, dễ hiểu.

Không chỉ hỗ trợ người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, Trợ lý AI còn trở thành công cụ để cán bộ, chiến sĩ Công an phường đổi mới cách thức tuyên truyền. Từ một nội dung pháp luật, cán bộ có thể xây dựng thành những thông tin ngắn gọn, tình huống trực quan, phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng vấn đề cụ thể. Nhờ đó, những quy định tưởng như khô khan được truyền tải gần gũi hơn, giúp người dân dễ tiếp nhận, dễ ghi nhớ và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Trung tá Phan Văn Phúc, Trưởng Công an phường Phong Cốc, cho biết: “Việc triển khai mô hình góp phần đưa pháp luật và kiến thức về an toàn đến gần người dân hơn. Qua đó, người dân có thêm một kênh thuận tiện để tìm hiểu, giải đáp những vấn đề pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống; đồng thời hỗ trợ lực lượng Công an đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở”.

Không chỉ trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn, không gian số còn mở rộng khả năng lan tỏa thông tin pháp luật tới đoàn viên, thanh niên và cộng đồng. Thành Đoàn Quảng Ninh hiện duy trì hơn 300 fanpage từ cấp thành phố đến cơ sở, thường xuyên đăng tải tin, bài tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Thông qua website và các nền tảng mạng xã hội, thông tin được truyền tải linh hoạt, phù hợp với thói quen tiếp nhận của người dùng, nhất là giới trẻ.

Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh của Thành Đoàn Quảng Ninh chia sẻ các bài viết về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Với mục tiêu đưa pháp luật đến gần hơn với người dân ở cơ sở, các cấp, ngành, địa phương đang triển khai ngày càng đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn.

Bên cạnh những phương thức truyền thống như tờ rơi, tờ gấp, đề cương tuyên truyền, sách hỏi - đáp, bản tin pháp luật..., các hình thức hiện đại được đẩy mạnh như tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, tư vấn trên sóng phát thanh, truyền hình, đối thoại chính sách, hội nghị trực tuyến, khai thác website và mạng xã hội.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số với đồ họa trực quan, video AI đang mở thêm cách truyền tải sinh động, giúp những quy định pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và gần gũi hơn với đời sống.