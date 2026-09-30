Quảng Ninh đạt 99,90% chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân

Thực hiện chủ trương người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) của Bộ Chính trị, thời gian qua các đơn vị, địa phương thành phố Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện công tác này và đạt nhiều kết quả tốt.

Tính đến 17h30 ngày 30/9/2026, thành phố Quảng Ninh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 1.267.833 người, đạt 99,90% tổng số đối tượng thuộc diện được khám, kiểm tra sức khỏe.

Người dân phường Liên Hòa được kiểm tra sức khỏe.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan; bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp còn lại.

Kết quả trên cho thấy quyết tâm cao của thành phố trong triển khai chủ trương chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân. Đồng thời, tạo cơ sở quan trọng để từng bước xây dựng, cập nhật dữ liệu sức khỏe, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng chủ động, toàn diện và hiệu quả.