“Quốc hội trẻ em” - Diễn đàn của thanh, thiếu nhi

Được lựa chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” toàn quốc lần thứ III năm 2026 là cơ hội để những thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Quảng Ninh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em. Không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình, nhà trường, đây còn là dịp để các em gửi gắm tiếng nói, nguyện vọng của bạn bè đến diễn đàn trẻ em cả nước, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Nghiêm Đình Bảo Nghi, học sinh lớp 6A6, Trường THCS Chu Văn An (phường Cẩm Phả), là một trong những gương mặt tiêu biểu của thanh, thiếu nhi Quảng Ninh được lựa chọn tham gia phiên họp. Bảo Nghi có 5 năm học liên tiếp (từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026) đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc; giành giải Nhất Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) khối 5 toàn quốc và giải Ba Violympic toán khối 5 cấp quốc gia trong năm học 2025-2026, cùng nhiều thành tích nổi bật khác trong học tập, rèn luyện.

Ban Thường vụ Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố tổ chức Kỳ họp thứ VI Hội đồng trẻ em TP Quảng Ninh khóa II, giai đoạn 2023-2027 với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói trẻ em, hành động vì một mùa hè an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước” tháng 7/2026.

Bên cạnh việc nỗ lực học tập, Bảo Nghi còn quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống của trẻ em. Bảo Nghi mong muốn mỗi bạn nhỏ đều được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, được tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ trước bạo lực và những nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời có cơ hội trình bày suy nghĩ, sáng kiến với thầy cô, gia đình và chính quyền địa phương.

Để tiếng nói của trẻ em thực sự được lắng nghe, Bảo Nghi đề xuất các trường học và địa phương duy trì tổ chức đối thoại định kỳ với trẻ em. Trước mỗi buổi đối thoại, có thể lấy ý kiến học sinh thông qua phiếu khảo sát ngắn, hộp thư “Điều em muốn nói” hoặc các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội. Từ đó, những ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, lựa chọn để trao đổi trực tiếp tại buổi đối thoại sẽ bảo đảm phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo trẻ em.

Đồng thời, các trường học, các cấp, ngành cũng cần thông báo về những ý kiến đã được tiếp nhận, nội dung nào đã giải quyết, nội dung nào đang xem xét, dự kiến thời gian thực hiện, những đề xuất chưa thể thực hiện cần giải thích rõ lý do. “Em tin rằng, khi mỗi ý kiến đều được quan tâm và có câu trả lời rõ ràng, trẻ em sẽ cảm thấy tiếng nói của mình thực sự có giá trị, từ đó thêm tự tin, chủ động tham gia đóng góp xây dựng nhà trường và cộng đồng” - Bảo Nghi chia sẻ thêm.

Hoạt động của Hội đồng trẻ em thành phố là diễn đàn quan trọng để trẻ em được thực hiện quyền tham gia, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và đề xuất các sáng kiến đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em.

Cùng chung mong muốn được đóng góp cho những vấn đề của trẻ em, Đặng Thị Minh Sang (dân tộc Dao), học sinh lớp 9A3, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ (xã Ba Chẽ) lại gửi gắm khát vọng gắn với sự phát triển của quê hương và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, giành các giải thưởng học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, Minh Sang còn là Liên đội phó năng động, tích cực tham gia công tác đội. Năm 2026, Minh Sang đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

Với Minh Sang, tri thức là hành trang để mỗi người trẻ trưởng thành và đóng góp cho nơi mình sinh ra, lớn lên. Minh Sang thể hiện quyết tâm nỗ lực học tập, vận dụng những điều đã được học để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Minh Sang chia sẻ: Em mong muốn các cấp, ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục, ngành Y tế, tổ chức đoàn, đội và chính quyền địa phương quan tâm hơn đến việc tạo cơ hội để trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những bạn còn rụt rè, thiếu tự tin được tham gia các hoạt động, bày tỏ ý kiến và phát huy khả năng của bản thân. Mỗi trẻ em đều có những điều muốn nói và những khả năng riêng cần được trân trọng. Không nên để hoàn cảnh hay sự khác biệt trở thành rào cản, khiến bất kỳ bạn nhỏ nào mất đi cơ hội được lắng nghe, thể hiện bản thân và tham gia các hoạt động của tập thể, cộng đồng.

Toàn cảnh phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ hai - năm 2024. Ảnh: quochoi.vn

Bảo Nghi và Minh Sang chỉ là hai trong số 9 đại biểu thanh, thiếu nhi chính thức của Quảng Ninh được lựa chọn tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” toàn quốc lần thứ III năm 2026. Hai gương mặt nhỏ tuổi với những mối quan tâm và mong muốn riêng, cùng cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của thanh, thiếu nhi Quảng Ninh trước những vấn đề của bản thân, cộng đồng và quê hương. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực mà phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” hướng tới, tạo diễn đàn để các em bày tỏ chính kiến, đề xuất sáng kiến, học cách lắng nghe và cùng tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em.

Trong số 300 đại biểu thanh, thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, Quảng Ninh có 9 đại biểu tham gia. Các đại biểu được lựa chọn có độ tuổi 11-16 tuổi, đảm bảo những tiêu chí về phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kết quả học tập, rèn luyện, có hiểu biết thực tiễn, thường xuyên lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, được trẻ em tại địa phương, trường, lớp tín nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội thành phố Quảng Ninh Triệu Thị Hồng Hạnh cho biết: Việc lựa chọn các đại biểu tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Ban Tổ chức tiến hành rà soát, phỏng vấn 100% đại biểu trẻ em tham dự để đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện tham dự. Công tác tuyển chọn năm nay tiếp tục duy trì thêm hình thức tự ứng cử. Các ứng viên xây dựng video giới thiệu bản thân, trình bày hiểu biết và thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với chủ đề phiên họp. Cách làm này góp phần phát hiện những gương mặt không chỉ có thành tích tốt mà còn có chính kiến, quan tâm đến các vấn đề chung và sẵn sàng đại diện cho tiếng nói của trẻ em.

Trải qua 2 kỳ tổ chức vào năm 2023 và 2024, phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” từng bước trở thành diễn đàn sinh hoạt chính trị bổ ích dành cho thiếu nhi Việt Nam, giúp các em tìm hiểu về hoạt động của Quốc hội, rèn luyện kỹ năng trình bày, trao đổi và thảo luận những vấn đề xã hội. Hoạt động đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, cũng như vai trò của tổ chức đoàn, đội trong việc đại diện tiếng nói, nguyện vọng và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Quảng Ninh tổ chức chương trình tập huấn về "Quyền trẻ em, các giải pháp thúc đẩy, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến trẻ em" trên địa bàn phường Mạo Khê tháng 10/2026.

Năm 2026, phiên họp lần thứ III được tổ chức với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai” dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/12 tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Để chuẩn bị nội dung phiên họp, Hội đồng Đội Trung ương đã xây dựng khảo sát xoay quanh 6 nhóm vấn đề: Giáo dục đạo đức, lối sống cho trẻ em trong kỷ nguyên số; bảo đảm quyền vui chơi, giải trí và phát triển toàn diện; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng môi trường gia đình an toàn; quan tâm trẻ khuyết tật; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Trên cơ sở họp bàn, tổng hợp ý kiến, phiên họp chính thức dự kiến tập trung thảo luận 3 chuyên đề chính gồm: bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số cho trẻ em; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em. Đây đều là những vấn đề thiết thực, đòi hỏi sự phối hợp của gia đình, nhà trường, các cấp, ngành và toàn xã hội. Thông qua phiên họp, trẻ em có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, rèn luyện kỹ năng trình bày, tư duy phản biện và khả năng trao đổi quan điểm; đồng thời nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Quan trọng hơn, những ý kiến, đề xuất của các đại biểu nhỏ tuổi cần được lắng nghe, xem xét và phản hồi bằng những hành động thiết thực. Khi trẻ em được tôn trọng, được trao cơ hội tham gia và nhìn thấy tiếng nói của mình góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, các em sẽ thêm tự tin nuôi dưỡng ước mơ, phát huy năng lực và khát vọng cống hiến, từng bước trở thành những công dân có trách nhiệm với gia đình, quê hương và đất nước.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước; thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Thông qua hoạt động giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.