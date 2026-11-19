Hưởng ứng chiến dịch “Không một mình”

Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 được Quảng Ninh cùng với cả nước triển khai từ ngày 10/10 đến 10/12, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ VHTT&DL cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC. Các hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và xây dựng mạng lưới hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên trước những nguy cơ và tình huống không an toàn trên môi trường mạng.

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, hiện nay tội phạm mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tiếp cận trẻ em, phổ biến nhất là thông qua các nền tảng mạng xã hội, nhóm chat, trò chơi trực tuyến... Từ những vỏ bọc thân thiện như làm quen kết bạn, trò chuyện, tặng quà, hỗ trợ nạp tiền cho game online, cho đến các hành vi lợi dụng tâm lý dễ lo sợ để tiến hành đe dọa, khống chế... các đối tượng xấu sẽ dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện các hành vi nguy hiểm.

Buổi phát động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” năm 2026 tại Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Uông Bí).

Ngoài ra, chúng còn có thể thu thập hình ảnh của các em trên mạng xã hội, cắt ghép thành các nội dung nhạy cảm để đe dọa, tống tiền, hoặc giả dạng người thân, giáo viên bằng công nghệ AI, Deepfake... để gọi video call lừa đảo. Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra như trẻ bị bắt nạt trực tuyến, bị tống tiền, bị ép phải gửi hình nhạy cảm, bị ép phải gặp mặt trực tiếp rồi bị xâm hại hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật... Không gian mạng còn là nơi dễ bùng phát bạo lực ngôn từ, tẩy chay... để lại vết thương sâu sắc về tâm lý.

Tại Quảng Ninh, việc hưởng ứng, triển khai chiến dịch “Không một mình” diễn ra khá bài bản. Bắt đầu từ việc thành phố cử 5 nhân sự tham gia chương trình tập huấn đào tạo giảng viên nguồn (Train-the-Trainer) do Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và UNICEF tổ chức. Đây là đại diện lực lượng An ninh mạng Công an thành phố, ngành Giáo dục và các chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác đào tạo, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng. Từ nhóm nòng cốt này, những kiến thức, phương pháp và tài liệu của Chiến dịch tiếp tục được lan tỏa tới đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng dân cư trên toàn thành phố. Trong đó bao gồm các hoạt động tập huấn giáo viên, xây dựng mạng lưới “Giáo viên An toàn số học đường”, phong trào, sự kiện... tại cơ sở.

Trường THCS Hiệp Hòa (phường Hiệp Hòa) tham gia chiến dịch "Không một mình" năm 2026 gắn với hoạt động ngoại khóa với chủ đề "Tìm hiểu pháp luật về quyền trẻ em".

Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, Công an các địa phương, ngành GD&ĐT cùng các tổ chức, đơn vị có liên quan trong toàn thành phố đang phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực tại các địa bàn khu dân cư, trong trường học.

Như tại Trường TH&THCS Bình Liêu, buổi lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình” diễn ra ngày 19/10 vừa qua được lồng ghép với hoạt động ngoại khóa với các tuyên truyền viên của Công an xã. Gần 600 em học sinh đã được nghe, cùng thảo luận về các tình huống dụ dỗ, lừa đảo và thao túng tâm lý thường gặp để nhận diện thủ đoạn của các đối tượng xấu. Các em được hướng dẫn để có kỹ năng xử lý phù hợp, nhất là cần bình tĩnh, lưu giữ thông tin liên quan và kịp thời thông báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Tại phường Uông Bí, nhiều hoạt động tuyên truyền cũng đã được tổ chức với hình thức phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi. Như Trường THPT Uông Bí tổ chức chương trình tuyên truyền về “Văn hóa giao thông học đường văn minh”, kết hợp phổ biến nội dung chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”, thu hút hơn 1.150 học sinh tham gia.

Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về chiến dịch thông qua hệ thống câu hỏi giao lưu, tương tác, giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức và nâng cao khả năng nhận diện, xử lý các tình huống mất an toàn trên không gian mạng. Công an phường nhấn mạnh thông điệp mỗi học sinh cần chủ động lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, thầy cô, lực lượng Công an hoặc người đáng tin cậy khi bị đe dọa, quấy rối, dụ dỗ hoặc gặp tình huống khiến bản thân cảm thấy không an toàn trên môi trường mạng. Các em được khuyến cáo không nên im lặng, tự giải quyết một mình trước những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sự an toàn của bản thân.

Bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm sau khi đã xảy ra, mà còn phải chủ động nhận diện sớm những tình huống không an toàn, giúp các em biết cách tự bảo vệ, đồng hành để luôn có sự hỗ trợ kịp thời khi trẻ em cần sự giúp đỡ. Đó là mục tiêu của chiến dịch “Không một mình” đang được Quảng Ninh cùng với cả nước tích cực triển khai.