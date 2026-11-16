Rèn tác phong công nghiệp cho người lao động

Tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý thức chấp hành kỷ luật lao động không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Với hơn 20 năm đứng chân và sản xuất các sản phẩm nến xuất khẩu, Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam (KCN Cái Lân, phường Việt Hưng) luôn chú trọng xây dựng lề lối, tác phong công nghiệp cho công nhân. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: Với trên 1.600 lao động, việc giữ giờ giấc, tác phong làm việc được công ty xác định là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công nhân làm việc tại Phân xưởng Đóng gói, Công ty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam (phường Việt Hưng).

Đặc biệt, nội dung về tác phong, nền nếp làm việc được đưa vào Thỏa ước lao động tập thể. Công ty thành lập quỹ thưởng để khen thưởng tập thể, cá nhân dựa trên hiệu quả sản xuất kinh doanh và thành tích đạt được theo từng giai đoạn hoặc hằng năm. Công đoàn và người lao động tham gia quản lý, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc; những sáng kiến làm lợi từ 100 triệu đồng/năm được thưởng từ 1 đến 10 triệu đồng, mức cao hơn do hội đồng thi đua quyết định.

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai, phường Đông Mai), chuyên sản xuất loa và tai nghe với 4.400 công nhân, việc xây dựng tác phong công nghiệp càng có vai trò quan trọng. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: Tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần phối hợp giữa các vị trí giúp các công đoạn trong dây chuyền được kết nối đồng bộ hơn, hạn chế tình trạng ùn tắc hoặc thiếu hụt sản lượng.

Với những người trực tiếp đứng chuyền, sự thay đổi thể hiện rõ trong từng thao tác. Anh Đào Trần Chiến, Bộ phận sản xuất, chế tạo nội bộ của Công ty TNHH Điện tử Tonly Việt Nam, chia sẻ: Công nhân được hướng dẫn thực hiện đúng vị trí, đúng quy trình thao tác, bảo đảm tốc độ và sản lượng theo yêu cầu; có ý thức hơn trong việc đúng giờ, hạn chế đi muộn, tự ý rời vị trí hoặc làm việc không theo quy định. Chỉ một vị trí làm chậm sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất sản lượng của cả chuyền.

Công đoàn công ty phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, xây dựng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chủ động, trách nhiệm và phối hợp tập thể. Người lao động được khuyến khích nâng cao tay nghề, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng, quy định an toàn và 5S. Các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng giúp tác phong công nghiệp dần trở thành nếp làm việc hằng ngày.

Công nhân làm việc tại bộ phận điện âm của Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai, phường Đông Mai).

Hiệu quả đã thể hiện rõ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm được nâng cao, giúp duy trì ổn định nhân lực trên các chuyền, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ. Việc tuân thủ nghiêm quy trình thao tác, tiêu chuẩn chất lượng góp phần giảm sai sót, hạn chế sản phẩm lỗi, giảm lãng phí nguyên vật liệu và thời gian, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thời gian qua, LĐLĐ thành phố đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy vai trò của cán bộ công đoàn cơ sở trong nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động người lao động; phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, xây dựng quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Xây dựng tác phong công nghiệp cần sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và mỗi người lao động. Khi kỷ luật, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trở thành thói quen tự giác, người lao động sẽ phát huy năng lực, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và hình thành đội ngũ công nhân kỷ luật, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo.