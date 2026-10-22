Tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động hiến, ghép mô, tạng

Ngày 21/10, tham gia thảo luận tại Tổ 5 về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội Quảng Ninh đã tập trung góp ý nhiều nội dung quan trọng, nhất là điều kiện hiến tạng đối với người dưới 18 tuổi, bảo vệ quyền lợi người hiến và ngăn ngừa nguy cơ lợi dụng hoạt động ghép tạng. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Quảng Ninh chủ trì phiên thảo luận tại Tổ 5 gồm các đoàn: Quảng Ninh, Cao Bằng và Đà Nẵng.