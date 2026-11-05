Tháo gỡ vướng mắc tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày 4/11, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình phát triển, kết quả thực hiện nhiệm vụ; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.