Thợ mỏ vào ca: Giao thông trong lòng đất

Thay cho lối đi bộ thăm thẳm ngập tràn nguy hiểm ngày xưa, thợ mỏ thời nay xuống lò bằng hệ thống giao thông đặc biệt. Sự xuất hiện của những chiếc "thang máy xuyên lòng đất" chính là tuyến giao thông thẳng đứng hiện đại và ấn tượng nhất của ngành than Quảng Ninh. Khác biệt hoàn toàn với những chiếc thang máy ở các tòa nhà cao tầng, hệ thống giếng đứng hầm mỏ được thiết kế vô cùng kiên cố với thùng giếng siêu trọng, vận hành bằng hệ thống cáp treo công suất lớn, đưa hàng chục thợ mỏ xuống sâu hàng trăm mét dưới mực nước biển chỉ trong vòng vài phút.