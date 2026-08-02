Thông báo về việc tìm bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ việc: Anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1973, trú tại tổ 52D, khu 4B, phường Cao Xanh, Quang Ninh) và chị Lê Thị Lưu (sinh năm 1984, trú tại tố 30D, khu 2B, phường Cao Xanh, Quảng Ninh) cùng một số cá nhân trên địa bàn tỉnh tố giác chị Trần Thị Hồng Nguyên (sinh năm 1988, trú tại tổ 6, khu 8, phường Cao Xanh, Quảng Ninh; số CCCD: 022188003443) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 6228/QĐ-VPCQCSĐT(Đ4) ngày 29/06/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh).

Quá trình điều tra, xác định: Trần Thị Hồng Nguyên lợi dụng mình nguyên là cán bộ của cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn, là người có học vị cao (tiến sỹ) quen biết rộng để huy động nhiều người góp vốn kinh doanh thanh khoản ngân hàng, mua bán nhà ở xã hội,... Tin tưởng Nguyên, anh Nguyễn Văn Tuấn, chị Lê Thị Lưu và một số người khác đã giao cho Nguyên số tiền lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Nguyên sử dụng đề chi tiêu cá nhân, không thực hiện như hứa hẹn, không có khả năng trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Căn cứ yêu cầu điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đến những ai bị Trần Thị Hồng Nguyên chiếm đoạt tài sản biết và liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh (Điều tra viên thụ lý: Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, SĐT:0866.778.655), địa chỉ: Số 2, đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh để cung cấp thông tin, làm việc theo quy định của pháp luật.