Lời cảm tạ

Cụ Lê Văn Phương

Sinh ngày: 22 tháng 4 năm 1950

Nguyên quán: Xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (Nay là xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên)

Trú quán: Tổ 5, khu phố 7 Hồng Hải, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ Lê Văn Phương từ trần hồi 00h29 ngày 13 tháng 8 năm 2026 tại nhà riêng (nhằm ngày 1 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ), hưởng thọ 77 tuổi.

An táng tại nghĩa trang Gốc Khế, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Gia đình nhà hiếu xin trân trọng gửi lời cảm tạ sâu sắc đến:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Đặc khu Cô Tô và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang cùng các thôn, khu trên địa bàn Đặc khu Cô Tô.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Phòng CNTT và các khoa, phòng Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

- Công ty CP Lâm Việt.

- Ban liên lạc Lữ đoàn Hải quân 126 và Ban liên lạc Hải quân Hạ Long, Hội cơ khí Hòn Gai.

- Tổ dân số 5, khu phố 7 Hồng Hải, phường Hạ Long và tổ 9b, khu Yết Kiêu 1, phường Hồng Gai.

- Các xã, phường, đặc khu, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh có mối quan hệ với gia đình.

- Các em, các cháu, chắt trong nội tộc ở Hưng Yên, Hải Phòng; các anh chị, các em và cháu chắt trong ngoại tộc Nam Định, Quảng Ninh.

- Các gia đình thông gia, liên gia cùng bạn bè thân bằng cố hữu gần xa có mối quan hệ thân thiết với gia đình đã đến thăm hỏi, chia buồn, gửi vòng hoa, lễ viếng và tiễn đưa cụ Lê Văn Phương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh được sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình nhà hiếu:

Bà quả phụ: Đặng Thị Tố Hiệp

Trưởng nam: Lê Tuấn Hùng

Dâu trưởng: Phạm Thị Thúy Hường

Trưởng nữ: Lê Ngọc Hân

Thứ nữ: Lê Ái Quỳnh

Rể trưởng: Chu Văn Giang

Cùng các cháu, chắt nội ngoại trong gia đình.