Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ ba, ngày 27/10/2026, ngày làm việc thứ mười, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30: Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 12 đại biểu phát biểu và cơ bản nhất trí sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: nguyên tắc xử lý; hình phạt cải tạo không giam giữ; tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội vi phạm quy định về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa; tội thu thập, sản xuất, tàng trữ, chuyển giao, phát tán trái pháp luật thiết bị, phần mềm, thông tin, dữ liệu điện tử nhằm xâm phạm an ninh mạng; áp dụng giám sát điện tử trong thi hành án hình sự; việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; điều kiện, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; việc quy định xử lý chuyển tiếp đối với pháp nhân thương mại đang bị xem xét trách nhiệm hình sự; nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với một số hành vi và các tội phạm cụ thể…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9 giờ 50: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 3 đại biểu phát biểu, tập trung vào các nội dung cụ thể sau: tiêu chuẩn của Điều tra viên; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp là Trưởng hoặc Phó trưởng Công an cấp xã; giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động điều tra hình sự...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Tại phiên thảo luận có 21 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận, tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể sau:

- Về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi): Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: phạm vi áp dụng; giải thích từ ngữ; hiệu lực của Bộ luật Tố tụng hình sự; hoạt động tố tụng điện tử, tổ chức phiên tòa trực tuyến; cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng; cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; người giám định; người bào chữa và các quy trình, thủ tục liên quan trong hoạt động tố tụng; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; quyền của bị can, bị cáo; xử lý sớm vật chứng, tài sản; thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử; tạm giam; các biện pháp cưỡng chế; quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự; thẩm quyền, thủ tục quyết định việc tạm đình chỉ trong trường hợp tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; thủ tục tố tụng đối với pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự; bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân, danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân; ghi nhận việc tự nguyện nhận tội trong giai đoạn điều tra; cam kết tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị trong giai đoạn truy tố...

- Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: các vụ án hình sự áp dụng cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan tội phạm không qua kết tội; tài sản thuộc phạm vi áp dụng cơ chế thu hồi và xử lý không qua kết tội; điều kiện và trường hợp áp dụng cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan tội phạm không qua kết tội; trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên tại phiên tòa; việc Viện Kiểm sát tiếp nhận hồ sơ, thụ lý và kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; việc thụ lý, giải quyết của Tòa án; xử lý tài sản sau thu hồi…

Kết thúc thảo luận, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 28/10/2026:

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).