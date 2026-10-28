Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

BUỔI SÁNG

Từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Tại phiên thảo luận, có 11 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể như sau: cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán; phạm vi, giới hạn thử nghiệm, việc miễn, loại trừ trách nhiệm; nguyên tắc bảo vệ nhà đầu tư; việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục chào bán, lưu ký chứng khoán; quy định về ngân hàng thanh toán; mô hình Sở Giao dịch chứng khoán; dịch vụ công ty chứng khoán; tổ chức kinh doanh chứng khoán; tiêu chuẩn người hành nghề; việc thu hồi chứng chỉ hành nghề; Quỹ đầu tư chứng khoán; chính sách phát triển nguồn nhân lực; giao dịch điện tử; ứng dụng công nghệ mới; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp. Ngoài ra, có ý kiến đại biểu đề nghị cần rà soát kỹ lưỡng, làm rõ cơ sở, căn cứ thuyết phục đối với chính sách và cơ chế thu hút nguồn nhân lực; hoàn thiện các quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng chứng khoán, công nghệ thông tin để bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, thông suốt, công khai, minh bạch.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9 giờ 45 phút đến 11 giờ 30 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại phiên thảo luận, có 11 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 luật trong lĩnh vực công thương; đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, tập trung vào một số nội dung sau:

Đối với Luật Thương mại, cần hoàn thiện các quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi độc quyền nhà nước, bảo đảm không dẫn đến độc quyền doanh nghiệp; xem xét việc bãi bỏ một số quy định chuyên biệt về hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ và chế tài giải quyết tranh chấp thương mại.

Đối với Luật Cạnh tranh, cần làm rõ các hành vi cạnh tranh bị cấm, nhất là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền phù hợp với tính chất, đặc thù của kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới, hạn chế tối đa can thiệp vào quyền tự do kinh doanh.

Đối với Luật Quản lý ngoại thương, đề nghị phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ, cấp văn bản chấp thuận cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ; rà soát, hoàn thiện quy định về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các quy định của Luật thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch điện tử; tăng cường nguyên tắc minh bạch, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi sử dụng phương thức tương tác có khả năng làm sai lệch lựa chọn của người tiêu dùng.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 31 đại biểu phát biểu; 3 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể như sau: chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh; cơ chế bán nhà ở thuộc tài sản công; quỹ nhà ở và chính sách quản lý, phát triển các loại hình nhà ở; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài; các quy định về nhà ở cho thuê (đối tượng được thuê nhà ở; đất để phát triển nhà ở cho thuê; quản lý, sử dụng nhà ở cho thuê); các quy định về nhà lưu trú công nhân (quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển; yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng; chủ đầu tư; ưu đãi chủ đầu tư; giá cho thuê và quản lý cho thuê nhà lưu trú công nhân); các quy định về nhà ở công vụ (đối tượng và điều kiện được thuê nhà; đất và nguồn vốn phát triển nhà ở công vụ); các quy định về nhà ở xã hội (đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ; Quỹ phát triển nhà ở xã hội; việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội); nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; nhà ở chung cư; việc chuyển đổi công năng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội; quy định chuyển tiếp; việc quy định cụ thể về quyền lợi của người mua nhà khi chủ đầu tư vi phạm; mở rộng đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội; bảo đảm tính thống nhất giữa quy định của dự thảo Luật với các luật có liên quan...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ NĂM, ngày 29/10/2026:

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.