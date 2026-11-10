Thông cáo báo chí số 22, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ Ba, ngày 10/11/2026, ngày làm việc thứ hai mươi hai, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về 2 dự án Luật: (1) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí. Tại phiên thảo luận có 31 đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của các dự thảo Luật nêu trên. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung:

- Về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: các đại biểu góp ý về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; chính sách phát triển công nghiệp văn hóa; nguyên tắc phát triển công nghiệp văn hóa và nguyên tắc áp dụng pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm; sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm; tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; cơ chế quản lý công trình thiết chế tổ hợp, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; chính sách đào tạo, thu hút, đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa; cơ chế xác lập, khai thác, định giá, giao dịch và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tự do sáng tạo; tiêu chí sản phẩm công nghiệp văn hóa có bản sắc văn hóa Việt Nam; vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư nhân; thẻ văn hóa quốc gia; sử dụng không gian công cộng cho hoạt động công nghiệp văn hóa; thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động công nghiệp văn hóa; hạ tầng văn hóa số; sàn giao dịch công nghiệp văn hóa; phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghiệp văn hóa; hỗ trợ sản xuất, hoàn thuế cho đoàn làm phim nước ngoài và cơ sở công nghiệp văn hóa không vì mục tiêu lợi nhuận; hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa và hoạt động sản xuất, cung cấp sản phẩm công nghiệp văn hóa; cơ chế phối hợp, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính...

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí:

(1) Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục, thể thao: các đại biểu góp ý về: giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; trách nhiệm của Nhà nước, nhà trường đối với giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

(2) Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch: các đại biểu góp ý về: hướng dẫn viên du lịch; quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thẻ hướng dẫn viên du lịch; điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh; thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

(3) Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thư viện: các đại biểu góp ý về: thư viện công cộng; thông báo việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện của Ủy ban nhân dân các cấp.

(4) Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện ảnh: các đại biểu góp ý về: sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; quyền và nghĩa vụ của nhà sản xuất phim, biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên và thành viên khác trong đoàn làm phim; phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

(5) Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa: các đại biểu góp ý về: chính sách của Nhà nước về di sản văn hóa; sở hữu di sản văn hóa; kiểm kê di tích và Danh mục kiểm kê di tích; khu vực bảo vệ di tích, nguyên tắc xác định và cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích, điều chỉnh khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; biện pháp bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam.

(6) Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo: các đại biểu góp ý về: quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo; cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Từ 14 giờ đến 16 giờ: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về các nội dung: (1) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (2) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; (3) Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Tại phiên thảo luận có 22 đại biểu phát biểu, trong đó có 2 đại biểu tranh luận; ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung của dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nguyên tắc xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật; phản biện xã hội, tham vấn, góp ý đối với chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; quy định chi tiết, quy định nội dung được giao và quy định thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và cấp xã; quy định thí điểm chính sách; định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội, chương trình lập pháp hằng năm của Quốc hội; quy trình xây dựng chính sách; lấy ý kiến hồ sơ chính sách; thẩm định, thẩm tra dự án luật, nghị quyết; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp đặc biệt và xử lý các vấn đề cấp bách trong trường hợp Quốc hội không thể họp; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật sau ban hành và phản ứng chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 16 giờ 15 phút đến 17 giờ 5 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: (1) Cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; (2) Cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; (3) Cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La. Tại phiên thảo luận có 8 đại biểu phát biểu, các ý kiến phát biểu nhất trí với sự cần thiết đầu tư các dự án và cho rằng, việc đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc này là nhiệm vụ chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, trực tiếp cụ thể hóa đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và mục tiêu đưa vào sử dụng trên 5.000km đường bộ cao tốc đến năm 2030.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung, cụ thể như sau: phạm vi đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư; hình thức, hiệu quả đầu tư; đơn giá, định mức; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; chính sách chỉ định thầu; tốc độ thiết kế; hướng tuyến; quy mô và phương án kỹ thuật; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất; trách nhiệm tổ chức thực hiện; cơ chế kiểm tra, giám sát...

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ TƯ, ngày 11/11/2026:

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau: (1) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; (2) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); (3) nghe Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; (4) thảo luận tại Hội trường về: (i) kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; (ii) Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; (5) thảo luận ở Hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau: (1) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; (2) thảo luận ở Hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.