Thông cáo báo chí số 7, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ Sáu, ngày 23/10/2026, ngày làm việc thứ bảy, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Từ 8 giờ đến 9 giờ 5 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 5 dự án luật, gồm: (i) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (v) Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi);

(2) Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;

(3) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 4 dự án luật, gồm: (i) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (ii) Luật Đấu thầu (sửa đổi); (iii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; (iv) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân;

(4) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 nội dung: (i) dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (ii) dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (iii) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Từ 9 giờ 5 phút: Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 nội dung: (1) Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); (2) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (3) Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

BUỔI CHIỀU

Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật sau: (1) Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập 2 doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; (3) Luật Đấu thầu (sửa đổi).

THỨ BẢY, ngày 24/10/2026:

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án luật sau: (1) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); (4) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án luật sau: (1) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án: (1) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (2) Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.