Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội và đối ngoại mà Mexico đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Claudia Sheinbaum; chúc mừng Mexico đăng cai và tổ chức thành công World Cup 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Mexico sau 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2026); khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Mỹ Latinh, trong đó có đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Tây bán cầu là Mexico. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Mexico ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Claudia Sheinbaum thăm Việt Nam vào dịp phù hợp và tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, y học cổ truyền; sẵn sàng tăng cường phối hợp với Mexico tại các diễn đàn liên khu vực như APEC, CPTPP; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế-thương mại về sản phẩm thép, tôm của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng xem xét mở cửa thị trường cho nông sản của Mexico.

Tổng thống Claudia Sheinbaum đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Mexico khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, xem Việt Nam là cầu nối quan trọng để Mexico tăng cường hợp tác với ASEAN. Đề nghị hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như thương mại cân bằng, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giáo dục đào tạo, trao đổi sinh viên, y tế...

Tổng thống Claudia Sheinbaum trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm cấp Nhà nước tới Mexico, để tiếp tục đi sâu trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước và các biện pháp thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi bên.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà Lãnh đạo chia sẻ sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC), CPTPP, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm Mexico vào thời gian thích hợp.