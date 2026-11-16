Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước Canada, Rwanda, Armenia và Andorra

Tối 15/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng sớm gặp lại Thủ tướng Mark Carney và nhắc lại tình cảm mà Thủ tướng đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước Canada tháng 9/2026. Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá việc thiết lập Đối tác chiến lược đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá tích cực tiến độ triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm vừa qua. Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại-đầu tư, tăng cường phối hợp kết thúc đàm phán FTA ASEAN-Canada trong năm 2027. Đồng thời, hai bên đã thảo luận về phương hướng phát triển hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ tiên tiến, giáo dục đào tạo trong các ngành công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường phối hợp toàn diện khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC năm 2027, Canada là nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 2028 và Chủ tịch APEC năm 2029. Thủ tướng Mark Carney nhất trí với đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao các sáng kiến Việt Nam đề xuất trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này, và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, phối hợp triển khai các sáng kiến của Việt Nam.

Tổng thống Rwanda Paul Kagame khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, hoan nghênh nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm tới thị trường Rwanda, và mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển đất nước của Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, tạo động lực mới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; làm sâu sắc các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời mở rộng các cơ hội trên các lĩnh vực mới như viễn thông, công nghệ thông tin, phát triển đô thị, giao thông xanh, khai khoáng.

Trong trao đổi với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hợp tác kinh tế-thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước khi tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 960 triệu USD, minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Thủ tướng Armenia cảm ơn chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao quan hệ với Việt Nam và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Armenia. Trên cơ sở đà phát triển thuận lợi hiện nay, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đàm phán để nâng cấp FTA thế hệ mới; tăng cường kết nối giao thông và vận tải đa phương thức để đưa hàng hóa hai nước đến thị trường của nhau và các nước trong khu vực châu Á và châu Âu; trao đổi, thống nhất về cấp học bổng cho sinh viên trao đổi giữa hai nước.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora, hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động trao đổi các cấp, tạo đà phát triển quan hệ và hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Đồng thời, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế mà hai nước cùng là thành viên, bao gồm Liên hợp quốc và Cộng đồng Pháp ngữ và trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.