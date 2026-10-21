Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholmen

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen.

Cùng đi có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; lãnh đạo một số Bộ, ngành, doanh nghiệp của Đan Mạch và thành phố Copenhagen.

Lynetteholm là một trong những dự án phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu lớn nhất của Đan Mạch, được xây dựng tại khu vực cảng Copenhagen, hướng ra eo biển Øresund.

Dự án có diện tích khoảng 2,75km² (275ha), được Quốc hội Đan Mạch thông qua năm 2021, khởi công năm 2022, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2070.

Dự án hướng tới ba mục tiêu chính: bảo vệ thủ đô Copenhagen trước nguy cơ nước biển dâng, bão và ngập lụt; phát triển khu đô thị xanh, hiện đại, với khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 50.000 người và tạo khoảng 30.000 việc làm; mở rộng không gian đô thị, phát triển giao thông công cộng, hạ tầng xanh và các khu vực sinh thái ven biển.

Lynetteholm được xem là biểu tượng cho tầm nhìn dài hạn của Đan Mạch trong kết hợp phát triển đô thị bền vững với thích ứng biến đổi khí hậu, có giá trị tham khảo đối với các đô thị ven biển Việt Nam.

Đi thăm và nghe những chia sẻ hữu ích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch, thành phố Copenhagen, các cơ quan liên quan đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam có đường bờ biển dài; nhiều đô thị, khu kinh tế và hệ thống hạ tầng quan trọng nằm tại khu vực ven biển và đồng bằng thấp. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quy hoạch, phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ và có khả năng chống chịu cao.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch. Việt Nam đã thực hiện công cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, nhất là về phía biển. Có 21/34 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Cách tiếp cận của Lynetteholmen có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước các rủi ro khí hậu.

Với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, nhất là những điểm tương đồng trong định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu còn rất nhiều tiềm năng.