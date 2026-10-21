Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Trưa 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Copenhagen, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.

Trong chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới. Theo đó, Đan Mạch là nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh lợi ích chung, sự tôn trọng, cùng các mối liên hệ lịch sử là trọng tâm của quan hệ đối tác song phương ngày càng phát triển. Hai bên tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Hai bên hướng tới củng cố hợp tác chính trị và hiểu biết lẫn nhau thông qua việc tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao song phương trên tất cả các kênh giữa các cơ quan Đan Mạch và Việt Nam. Cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, tài chính thông qua nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các lĩnh vực lấy tính bền vững làm định hướng.

Việt Nam và Đan Mạch nhất trí hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận thị trường EU và ASEAN phù hợp các nghĩa vụ hiện hành, bao gồm cả đối với công nghệ, phương thức thực hành và sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, nhằm hội nhập hiệu quả hơn vào các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Cam kết tạo thuận lợi cho tăng trưởng xanh và bền vững mạnh mẽ hơn tại Việt Nam thông qua thúc đẩy hợp tác nhằm giảm phát thải carbon trong lĩnh vực năng lượng và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo thông qua các Quy hoạch năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP); đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cùng các quan chức Đan Mạch và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quốc tế Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Hai bên sẵn sàng tạo thuận lợi, khi phù hợp, cho việc thiết lập các quan hệ đối tác công-tư về tăng trưởng xanh giữa các doanh nghiệp và tổ chức Đan Mạch và Việt Nam; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thể chế và chuyển giao công nghệ sạch, đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, đặc biệt tập trung vào sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo, quy hoạch điện và năng lượng, công nghệ và giải pháp xanh và bảo vệ môi trường, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan như P4G.