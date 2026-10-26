Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominica

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica do đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 25-29/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng MIU.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Tổng Bí thư Miguel Meji thăm lại Việt Nam; đánh giá cao kết quả tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua; trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết và sự hỗ trợ quý báu của Đảng MIU và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Miguel Meji dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo tiền bối của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Miguel Meji và Đảng MIU trong việc tôn tạo và gìn giữ công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santo Domingo, cũng như sự hỗ trợ hiệu quả thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cộng hòa Dominica, với Đảng MIU và các lực lượng chính trị ở Cộng hòa Dominica, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là về thương mại, đầu tư, du lịch và nông nghiệp; đề nghị Tổng Bí thư Miguel Meji và MIU tiếp tục quan tâm, là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cộng hòa Dominica cũng như doanh nghiệp Dominica kết nối với thị trường, doanh nghiệp Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời hỏi thăm chân thành tới Tổng thống Abinader Corona.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Vinh dự và vui mừng trở lại thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Miguel Meji bày tỏ tin tưởng rằng với tầm nhìn phát triển mới, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu sẽ giành nhiều thắng lợi quan trọng, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Miguel Meji khẳng định Đảng MIU luôn coi trọng, mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp triển khai hiệu quả, toàn diện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường quan hệ Cộng hòa Dominica-Việt Nam trên các kênh, các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh, bền vững và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Đồng chí Miguel Meji cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọngcủa việc các lực lượng cánh tả, tiến bộ tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Miguel Meji nhất trí tăng cường hơn nữa phối hợp trong thúc đẩy trao đổi đoàn và đối thoại chính trị ở các cấp giữa hai Đảng, hai nước; củng cố hiểu biết và tin cậy chính trị giữa Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, các chính đảng quan trọng ở Cộng hòa Dominica và Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền và tại các diễn đàn đa phương chính đảng.