Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan theo hướng ổn định, sâu sắc và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả cả về vật chất và tinh thần mà nhân dân Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Ba Lan thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Donald Tusk.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ba Lan-người bạn truyền thống, tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển quan hệ, Việt Nam và Ba Lan đã vun đắp nền tảng hữu nghị bền vững, sự tin cậy chính trị cao và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước; hai bên có nhiều tương đồng về lợi ích và tiềm năng bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển.

Đây là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác toàn diện, đồng thời phát huy vai trò của Ba Lan như một cửa ngõ quan trọng để Việt Nam tăng cường kết nối với khu vực châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, tạo khuôn khổ và động lực mới để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, chú trọng một số định hướng và lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, phù hợp với mục tiêu phát triển của mỗi nước, đề nghị hai bên không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; góp phần tăng cường phối hợp và trao đổi thực chất về các vấn đề cùng quan tâm.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tranh thủ mọi cơ hội, tạo đột phá trong hợp tác, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi; khuyến khích Ba Lan trở thành nhà đầu tư hàng đầu của khu vực Trung Đông Âu tại Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, bảo vệ môi trường, khoáng sản, giao thông vận tải, logistics và phát triển hạ tầng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển cảng biển, logistics hàng hải, đóng tàu, khoa học biển và bảo vệ môi trường biển; đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực hàng hải và trao đổi kinh nghiệm quản trị kinh tế biển.

Về quốc phòng, an ninh, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với nhu cầu, điều kiện và chính sách của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần ưu tiên hợp tác khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, an ninh mạng và công nghệ sinh học; mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, vi sinh học và nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị; đề nghị Ba Lan tiếp tục tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số, y dược, hàng hải và công nghiệp quốc phòng; tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao và giáo dục, tiếp tục phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, tạo điều kiện để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hiểu biết và gắn kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan và cộng đồng người Ba Lan tại Việt Nam đi lại, cư trú, học tập, làm việc thuận lợi, ổn định cuộc sống, đóng góp vào đời sống kinh tế-xã hội sở tại, làm cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan ngày càng phát triển sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ vui mừng xúc động khi thăm lại Việt Nam sau 16 năm; chứng kiến những thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam, khâm phục tốc độ phát triển kinh tế, khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á và là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á.

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ cá nhân ông và nhân dân Ba Lan luôn có tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam, khẳng định luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Thủ tướng Donald Tusk cho rằng Việt Nam và Ba Lan có nhiều điểm tương đồng, cùng tự hào về tinh thần kiên cường, nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước sau chiến tranh, đạt được những thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Thủ tướng Donald Tusk nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác và khả năng tạo đột phá như kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh, công nghiệp, dược phẩm, y tế, du lịch, và trí tuệ nhân tạo.

Hai bên đánh giá cao việc Hãng hàng không LOT của Ba Lan khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước, coi đây là bước tiến quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và đầu tư song phương; tin tưởng với những gì chứng kiến tại Việt Nam, sẽ ngày càng có nhiều người Ba Lan đến Việt Nam để du lịch, trải nghiệm và tìm cơ hội hợp tác.

Đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định đây là cộng đồng cần cù, chịu khó, chăm chỉ lao động, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Ba Lan.

Thủ tướng nhấn mạnh Ba Lan luôn tôn trọng cộng đồng người Việt Nam, đã có những đóng góp quan trọng cho kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Ba Lan cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An. Hai bên đồng thời hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Ba Lan.

Hai nhà Lãnh đạo tin tưởng rằng, với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị cao và khuôn khổ Đối tác Chiến lược mới được thiết lập, cùng quyết tâm chính trị và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.