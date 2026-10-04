Tuyển mới 160 tài năng trẻ nghệ thuật, thể thao

Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026, Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh đã tuyển 78 học sinh vào tuyến năng khiếu thuộc 15 môn thể thao thế mạnh, bổ sung lực lượng nguồn cho thể thao Quảng Ninh.

Đây là số học sinh năng khiếu được tuyển bổ sung sau khi một số học sinh được chuyển tuyến hoặc không còn đáp ứng yêu cầu đào tạo. Trong đợt này, 3 môn không tuyển mới gồm cờ vua, khiêu vũ thể thao và nhảy cầu. Các học sinh trúng tuyển đã bắt đầu bước vào chương trình đào tạo tuyến năng khiếu tại Khu Liên hợp thể thao tỉnh, phường Tuần Châu.

Các HLV giàu kinh nghiệm đánh giá và hướng dẫn kỹ thuật cho học sinh môn Đua thuyền (Ảnh minh họa).

Ở lĩnh vực nghệ thuật, nhà trường đã công nhận 82 thí sinh trúng tuyển trung cấp chính quy năm 2026. Trong đó có 24 học sinh ngành diễn viên múa, 12 học sinh nhạc cụ phương Tây, 8 học sinh nhạc cụ truyền thống, 19 học sinh thanh nhạc và 19 học sinh hội họa.

Như vậy, năm 2026, trường đã tuyển 160 học sinh có năng khiếu ở các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, bổ sung nguồn lực trẻ cho công tác đào tạo của nhà trường. Việc tuyển chọn, bổ sung học sinh có năng khiếu là bước đầu trong quá trình phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho lĩnh vực nghệ thuật, thể thao Quảng Ninh.