Chúng tôi muốn đào tạo một thế hệ VĐV mang tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” của Vùng mỏ

Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh được thành lập là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa công tác đầu tư, chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là thành lập một cơ sở đào tạo mới, mà là xây dựng một thiết chế quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực, góp phần hình thành thế hệ công dân Quảng Ninh phát triển hài hoà về tri thức, thể chất, tâm hồn, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Trước thềm Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Hải Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Ông Đinh Hải Trường, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

- Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh vừa mới thành lập, ông có thể cho biết về việc ổn định tổ chức của trường để xây dựng theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy chất lượng đào tạo và phát triển tài năng làm mục tiêu xuyên suốt?

+ Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND thành phố, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh thuộc Sở VH-TT&DL và Khoa Nghệ thuật thuộc Trường Đại học Hạ Long. Đây là một quyết định có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh và trụ cột cho phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau khi thành lập, nhà trường đã kiện toàn bộ máy, tổ chức; rà soát, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, viên chức, HLV đúng vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; tổ chức tuyển sinh học sinh khóa I và tiếp nhận học sinh ngành nghệ thuật hệ trung cấp đang đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long để tổ chức giảng dạy và học tập cho 209 học sinh, bảo đảm liên tục không bị gián đoạn.

Trường tập trung tổ chức và hoàn thành 18 môn thi đấu trong Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026; chuẩn bị cơ sở vật chất, tập luyện các lực lượng để tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể thao thành phố lần thứ X, chuẩn bị lực lượng, tổ chức huấn luyện để tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2026, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh xác định xây dựng nhà trường theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy chất lượng đào tạo và phát triển tài năng làm mục tiêu xuyên suốt: Chuyên nghiệp trong từng khâu tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và quản trị; hiện đại trong ứng dụng KHCN, y học thể thao và chuyển đổi số. Chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghệ thuật và tài năng thể thao là thước đo cao nhất để chúng tôi khẳng định tính chuyên nghiệp, hiện đại.

Thi đấu cầu lông tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh.

- Xin ông cho biết công tác đào tạo, huấn luyện TDTT đang được trường thực hiện ra sao?

+ Nhà trường kế thừa trực tiếp chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện và quản lý lực lượng VĐV các đội tuyển (đội tuyển thành phố, đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu) từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố trước đây. Hiện nhà trường đang trực tiếp quản lý, huấn luyện 18 môn thể thao thế mạnh của Quảng Ninh (gồm đua thuyền, bắn cung, bơi - lặn, pencak silat, wushu, taekwondo, boxing, muay Thái, vovinam, đấu kiếm, bắn súng, nhảy cầu, cờ tướng, cờ vua, điền kinh, khiêu vũ, bóng chuyền nữ, cử tạ), với đội ngũ 55 HLV và 630 VĐV các đội tuyển.

Đến thời điểm hiện tại, các đội tuyển thể thao Quảng Ninh đã tham dự 90 giải thi đấu trong nước và quốc tế, đạt được hơn 680 huy chương các loại, trong đó có hơn 200 HCV, mức cao nhất từ trước đến nay. HLV và VĐV của Quảng Ninh được triệu tập vào các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, tập trung nhiều nhất ở các môn đua thuyền, bắn súng, bắn cung, pencak silat.

Công tác huấn luyện được chúng tôi triển khai theo 3 hướng chính: Một là xây dựng giáo án khoa học, phù hợp từng lứa tuổi, chủ động tổ chức tập huấn dài hạn trong và ngoài nước, ưu tiên nguồn lực cho các môn, nội dung có khả năng tranh chấp huy chương tại ASIAD, Olympic, bám sát Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 7/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045.

Bên cạnh công tác huấn luyện, thi đấu chuyên môn, nhà trường vẫn bảo đảm chương trình học tập văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống, kỷ luật cho học sinh, VĐV. Hiện nhà trường cũng đang tập trung dồn sức chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh (phường Tuần Châu) là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao quy mô toàn quốc và quốc tế.

- Ông có thể chia sẻ thêm thông tin về phương án tuyển sinh học sinh các môn năng khiếu thể thao của trường trong năm nay?

+ Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố và Sở VH-TT&DL, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh công khai, minh bạch ngay từ đầu năm học. Đối tượng tuyển chọn là học sinh đã tốt nghiệp tiểu học trở lên, có đam mê, đạt tiêu chuẩn về thể hình, thể lực và tố chất vận động chuyên môn qua kiểm tra thực tế và tầm soát sức khỏe toàn diện.

- Nhà trường sẽ có những bước đi cụ thể như thế nào nhằm hiện thực hóa công tác đầu tư, chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới?

+ Chúng tôi xác định rõ để thể thao thành tích cao của thành phố phát triển bền vững, nền tảng cốt lõi phải bắt đầu từ việc phát hiện sớm và đào tạo bài bản các lứa VĐV trẻ. Do đó, phải thường xuyên đổi mới cách tuyển chọn, mở rộng mạng lưới tuyển chọn VĐV đến tận các trường THCS, tiểu học, trung tâm thể thao cấp xã và câu lạc bộ phong trào cơ sở; áp dụng quy trình kiểm tra chỉ số sinh học, hình thái, tố chất vận động; sàng lọc liên tục theo chu kỳ huấn luyện 3-5 năm để tuyển chọn những vận động viên tốt nhất.

Cùng với đó, phải chăm lo đời sống của VĐV, gắn kết việc tập luyện thể thao và học tập văn hóa của học sinh; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nhà tập luyện chuyên dùng tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh, SVĐ Cẩm Phả.

SVĐ Cẩm Phả được Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh khai thác hiệu quả.

Chúng tôi cũng tăng cường hợp tác với Trung tâm Huấn luyện thể thao trong nước và nước ngoài; mời các chuyên gia, các đội tuyển quốc gia, HLV quốc tế để huấn luyện cho VĐV, trên cơ sở đó góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao hàng đầu vùng Đông Bắc, cung cấp lực lượng VĐV nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia dự SEA Games, tranh chấp huy chương tại ASIAD và từng bước tiệm cận chuẩn mực Olympic.

- Bên cạnh việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV, trường tổ chức tập luyện, biểu diễn và thi đấu thể thao, phối hợp phát triển phong trào thể dục, thể thao như thế nào, thưa ông?

+ Nhà trường có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập luyện, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao và phối hợp phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi người. Trong năm vừa qua, đơn vị đã tổ chức, đăng cai nhiều sự kiện đáng chú ý. Điển hình là Giải cầu lông các câu lạc bộ Quảng Ninh mở rộng - Cúp Li-Ning năm 2026, tổ chức tháng 7/2026 tại Khu Liên hợp Thể thao Quảng Ninh, quy tụ gần 1.200 VĐV của 95 câu lạc bộ trong và ngoài thành phố, thi đấu trên 12 sân cùng lúc - một trong những giải phong trào có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay.

Đồng thời nhà trường phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho HLV phong trào, trọng tài địa phương, cộng tác viên thể dục thể thao tại các cơ quan, trường học, địa phương; phối hợp hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ trang thiết bị cho hệ thống câu lạc bộ thể thao cơ sở; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ huấn luyện theo đúng quy định để phục vụ nhu cầu rèn luyện thân thể của người dân.

- Trường không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thể thao mà còn là sự chuẩn bị lâu dài cho tương lai. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về sứ mệnh này?

+ Sự ra đời của Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh không đơn thuần là việc sáp nhập 2 đơn vị, mà là một bước chuẩn bị dài hơi cho thành phố. Trước hết là đào tạo nguồn nhân lực tài năng cho lĩnh vực nghệ thuật và thể thao của Quảng Ninh, phục vụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, dịch vụ và nâng cao tầm vóc, thể lực con người Vùng mỏ; bảo đảm tương lai bền vững cho chính các em học sinh, VĐV. Chúng tôi kiên trì phương châm “học văn hóa - rèn tài năng - trao nghề nghiệp”. Các em vừa được tôi luyện để thi đấu đỉnh cao, vừa được học văn hóa, học nghề, mở rộng cửa liên thông lên cao đẳng, đại học, để dù có theo nghiệp thể thao đến đâu, các em vẫn có một nghề, một tương lai ổn định phía sau.

Cuối cùng là khát vọng vươn tầm quốc tế. Chúng tôi muốn đào tạo một thế hệ VĐV mang tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” của Vùng mỏ, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại ASIAD, Olympic, góp phần cùng thể thao Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 lọt vào nhóm 15 cường quốc thể thao hàng đầu châu Á. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, huấn luyện viên và học sinh nhà trường coi đây là trách nhiệm phải gánh vác, để xây dựng một thương hiệu xứng tầm với vị thế thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!