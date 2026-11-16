Việt Nam luôn coi trọng, xác định quan hệ với Campuchia và Lào là ưu tiên hàng đầu

Ngày 16/11, trong khuôn khổ dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 PhnomPenh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn sáng làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; cảm ơn và đánh giá cao phía Campuchia đã thu xếp để ba nhà lãnh đạo có dịp gặp gỡ, trao đổi về hợp tác giữa ba đảng, ba nước và các vấn đề cùng quan tâm; đánh giá cao cơ chế gặp gỡ, trao đổi thường xuyên giữa người đứng đầu ba đảng, ba nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; đánh giá cao sự tham dự của hai nhà lãnh đạo, thể hiện tình đoàn kết, sự ủng hộ lẫn nhau giữa ba nước, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp trong việc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác giữa ba đảng, ba nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ba nhà lãnh đạo đã trao đổi, chia sẻ về tình hình và những bước phát triển mới của mỗi Đảng, mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của hai nước, trong đó Campuchia tổ chức thành công các hội nghị đa phương như Hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai (ISC-2) vào tháng 8/2026, Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến năm 2026 (ICCOS) vào tháng 9/2026, Lào tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kỳ họp lần thứ hai Quốc hội khóa X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, xác định quan hệ với Campuchia và Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước Lào do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen chúc mừng về những thành tựu phát triển to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua; nhấn mạnh thành tựu và sự phát triển của Việt Nam cũng là thành tựu, kinh nghiệm và cơ hội phát triển cho Lào và Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam và Lào, coi sự đoàn kết, gắn bó giữa ba đảng, ba nước là nhân tố quan trọng góp phần duy trì hòa bình, ổn định và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác hiệu quả của Việt Nam và Campuchia, khẳng định Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với hai nước láng giềng.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định vai trò kim chỉ nam của hợp tác ba đảng trong tổng thể quan hệ ba nước, khẳng định cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng có ý nghĩa chiến lược, cần được tiếp tục giữ gìn, phát huy; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa ba đảng, ba nước thời gian qua, trong đó quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng và dẫn dắt tổng thể quan hệ ba nước.

Hợp tác quốc phòng-an ninh là trụ cột quan trọng, góp phần giữ vững môi trường ổn định cho sự phát triển của mỗi nước; kinh tế tạo đột phá trong kết nối cơ sở hạ tầng, thương mại; giáo dục-đào tạo là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa ba đảng, ba nước lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa ba nền kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, kết nối với cảng biển, logistics, năng lượng và thương mại biên giới, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi nước và tính bổ trợ giữa ba nước, nâng cao tính tự lực, tự chủ tự cường và năng lực cạnh tranh.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, nhấn mạnh đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với ba đảng, ba nước; thống nhất duy trì thường xuyên các cơ chế tiếp xúc, trao đổi cấp cao như Cuộc gặp người đứng đầu ba đảng, ba Chính phủ, ba Quốc hội; tập trung triển khai hiệu quả các kết luận đạt được tại Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng tháng 2/2026, tăng cường theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các thỏa thuận hợp tác được thực hiện thực chất, mang lại kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ba nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục coi hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ ba nước, tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế diễn tập thách thức an ninh phi truyền thống; tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng giao lưu giữa các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương và thế hệ trẻ ba nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hợp tác lâu dài.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, cùng ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Ba nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo cho Cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng lần thứ năm, dự kiến tổ chức tại Lào năm 2027, coi đây là dịp quan trọng để tiếp tục đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận đã đạt được, thống nhất những định hướng chiến lược và xác định các ưu tiên hợp tác mới giữa ba đảng, ba nước trong giai đoạn tiếp theo.