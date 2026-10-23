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Kinh tế
633,46 triệu m³ – là tiềm năng tái sử dụng đất đá thải mỏ ở Quảng Ninh
23/10/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#đất đá thải mỏ
#bảo vệ môi trường
#vật liệu xây dựng
#tái sử dụng
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