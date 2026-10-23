Airbnb bỏ yêu cầu khách rửa bát, tháo ga giường trước khi trả phòng

Nền tảng cho thuê chỗ ở ngắn hạn Airbnb vừa công bố chính sách mới, theo đó chủ nhà nhìn chung không được yêu cầu khách thực hiện những công việc dọn dẹp như rửa bát, tháo ga giường hoặc mang rác ra khỏi nơi lưu trú khi trả phòng. Chính sách áp dụng đối với các đặt phòng được thực hiện từ ngày 20/11/2026, nhằm hạn chế những yêu cầu gây bất tiện cho khách, đặc biệt khi họ đã phải trả phí vệ sinh.

Logo Airbnb được trưng bày tại một sự kiện ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: AP.

Theo quy định được Airbnb công bố, chủ nhà chỉ được đưa ra những yêu cầu trả phòng ở mức "hợp lý". Chủ nhà vẫn có thể đề nghị khách để bát đĩa bẩn vào bồn rửa bát đĩa đã sử dụng vào bồn rửa, tập trung khăn tắm bẩn tại một chỗ hoặc phân loại rác và rác tái chế. Tuy nhiên, chủ nhà nhìn chung không được yêu cầu khách thực hiện những công việc vốn thuộc trách nhiệm của nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp. Trong video giới thiệu chính sách mới, Airbnb khuyến nghị các chủ nhà đặt mình vào vị trí của khách lưu trú để cân nhắc những yêu cầu có thể bị xem là bất hợp lý.

Quy định được đưa ra sau nhiều tranh cãi liên quan đến việc khách thuê phải tự dọn dẹp trước khi rời đi, dù đã thanh toán phí vệ sinh. Airbnb trước đây từng thừa nhận khoản phí này có thể khiến chủ nhà và khách lưu trú có những kỳ vọng khác nhau về trách nhiệm dọn dẹp.

Tuy nhiên, Airbnb cho biết một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể có ngoại lệ. Chẳng hạn, tại những khu vực có gấu sinh sống, chủ nhà có thể yêu cầu khách bỏ rác vào thùng chứa chuyên dụng có khả năng ngăn động vật tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.

Cùng với việc giới hạn các yêu cầu dọn dẹp, Airbnb quy định chủ nhà phải công khai toàn bộ nội quy và yêu cầu đối với khách trong mục riêng trên trang giới thiệu chỗ ở trước khi khách đặt phòng. Chủ nhà không còn được bổ sung những yêu cầu ngoài danh sách này thông qua tin nhắn, biển thông báo đặt trong nơi lưu trú hoặc những mục khác trên trang đăng cho thuê.

Airbnb cũng chuẩn hóa nội quy lưu trú thành bảy nhóm, bao gồm các nội dung như khách ở lại qua đêm, giờ giữ yên lặng, vật nuôi, hút thuốc và yêu cầu khóa cửa khi trả phòng. Những thay đổi này nằm trong nỗ lực của Airbnb nhằm giúp khách hàng nắm rõ các điều kiện lưu trú trước khi đặt phòng, hạn chế những bất ngờ phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.