Phát hiện xe khách 25 chỗ chở 42 người trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Qua kiểm tra 16 xe khách trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 2 phương tiện chở quá số người quy định, xử phạt lái xe và chủ phương tiện tổng số tiền 132 triệu đồng.

Ngày 2/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý 2 xe khách chở quá số người quy định trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Từ thông tin phản ánh vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai lực lượng kiểm tra các xe khách chạy tuyến Hà Giang - Hà Nội và Hà Giang - Bắc Giang.

Xử phạt lái xe của nhà xe QG, với mức phạt bị phạt 25,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách biển kiểm soát 23B-005.XX của nhà xe QG chở 42 hành khách trên xe 25 chỗ, vượt quá 17 người. Với hành vi vi phạm này, lực lượng chức năng đã xử phạt lái xe 25,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; xử phạt chủ phương tiện 102 triệu đồng và tước quyền sử dụng phù hiệu xe trong 2 tháng.

Cùng thời điểm, xe khách hợp đồng biển kiểm soát 23H-008.XX chở 28 người trên xe 25 chỗ. Lái xe đã bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng, chủ phương tiện bị phạt 3 triệu đồng.

Tổng cộng, lực lượng Cảnh sát giao thông lập 4 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 132 triệu đồng. Việc kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng xe khách chở quá số người quy định, bảo đảm an toàn cho hành khách, đồng thời, giữ nghiêm kỷ cương trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.