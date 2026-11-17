Bổ sung lực lượng cho phong trào thêm mạnh

Bằng cách xây dựng mô hình hoạt động rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp địa bàn và phát huy tối đa kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng của hội viên..., đội ngũ cán bộ, hội viên cựu CAND ở cơ sở là lực lượng đóng góp cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ càng thêm mạnh trong tình hình mới.

Hội Cựu CAND xã Bình Liêu phối hợp nắm thông tin ANTT cơ sở từ phản ánh của người dân trên địa bàn.

Xã Bình Liêu là địa bàn vùng miền núi biên giới, nên những nội dung phong trào thi đua tự quản an ninh cơ sở cũng cần có những đặc thù riêng cần chú trọng. Trên cơ sở đó, Hội Cựu CAND xã Bình Liêu ngay sau khi được thành lập (tháng 8/2026) đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng thời chú trọng việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an và các đoàn thể của xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đặc biệt, Hội xác định phải có các mô hình sản phẩm cụ thể, cần thiết đối với tình hình thực tiễn địa phương, như tự quản an ninh trật tự, tổ hòa giải, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi... để tránh tình trạng hoạt động chồng chéo, hoặc tình trạng dàn trải, hình thức.

Thượng tá Nguyễn Văn Chức, Chủ tịch Hội Cựu CAND xã Bình Liêu, cho biết: Chúng tôi hiện có tổng số 29 hội viên, đều là những đồng chí đã có kinh nghiệm trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác vận động quần chúng khi còn đang công tác. Hiện nay, trở về địa phương, toàn hội vẫn còn lực lượng Công an xã phối hợp hỗ trợ về mặt nghiệp vụ khi tham gia xây dựng và triển khai các mô hình hoạt động. Điều quan trọng nhất là phải không ngừng xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tăng cường mối quan hệ gắn bó đoàn kết trong hội viên, không ngừng phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong mọi hoàn cảnh, vị trí, nhiệm vụ.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND phường Móng Cái 1, tháng 7/2026.

Hội Cựu CAND thành phố Quảng Ninh được thành lập ngày 9/1/2024, vừa qua đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn thành phố đã thành lập được 38 hội cấp xã, tập hợp được gần 2.600 hội viên là các cán bộ Công an hưu trí đang tích cực phát huy vốn sống, kinh nghiệm nghiệp vụ và uy tín để tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Tại nhiều địa bàn, những cách làm hay, cụ thể đã được triển khai, phù hợp với yêu cầu thực tế. Những mô hình đạt kết quả bước đầu như: “Tổ tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật” tại phường Hạ Long; mô hình “Phối hợp tuyên truyền về PCCC” tại phường Cẩm Phả; mô hình “Tham gia quản lý, giáo dục đối tượng chậm tiến, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù tha về” tại phường Bãi Cháy...

Dù nhìn chung vẫn còn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động tại cơ sở, Hội vẫn kiên trì thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm: Chăm lo quyền lợi, đời sống hội viên và phát huy kinh nghiệm của lực lượng Công an hưu trí trong các phong trào tại địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, các Hội cấp xã đã tham gia nắm tình hình, cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng Công an giải quyết 51 vụ việc, liên quan đến 127 người khiếu kiện đông người và 15 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Các cấp Hội cũng phối hợp tổ chức 25 chương trình tuyên truyền về chủ trương, chính sách và công tác phòng, chống tội phạm. Với sự am hiểu địa bàn, mối quan hệ gần gũi với nhân dân, các hội viên có thể góp phần phát hiện sớm những nguy cơ mất an ninh, trật tự, hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Hiện nay, Hội Cựu CAND thành phố Quảng Ninh đã được công nhận là hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trực thuộc MTTQ Việt Nam thành phố. Điều này đã xác lập rõ hơn vị trí của Hội trong hệ thống chính trị tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn về định hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới. Qua đó, cũng khẳng định những người chiến sĩ trưởng thành từ lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, hôm nay trở về với địa phương vẫn tiếp tục đóng góp cho quê hương.