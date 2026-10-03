Khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của lực lượng cựu Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi vị trí, vai trò của lực lượng cựu Công an nhân dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc và ghi nhận. Hội Cựu Công an nhân dân trở thành tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu quá trình xây dựng và phát triển vững chắc của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; khẳng định vị thế và vai trò nòng cốt của lực lượng cựu công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Bộ Nội vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, các đoàn thể chính trị- xã hội;

Các đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ Công an và 241 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 150.000 hội viên Cựu Công an nhân dân của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi vị trí, vai trò của lực lượng cựu Công an nhân dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc và ghi nhận; Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trở thành tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chỉ rõ: "Phát huy vai trò của Cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mệnh".

Nâng tầm cao hơn vị thế, vai trò trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện quan trọng, rất ý nghĩa. Đại hội của nghĩa tình, của tinh thần đổi mới, của sự phát huy truyền thống, anh hùng, tiếp tục cống hiến, đóng góp với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc và sự bình yên của Nhân dân. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đất nước đang vững bước vào kỷ nguyên mới với khí thế mới. Trong bối cảnh thế giới gia tăng thách thức từ bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng cao (GDP trong 9 tháng của cả nước đạt 9,01%); an ninh, an toàn xã hội nằm trong nhóm nước hàng đầu thế giới, các chính sách thiết thực về y tế, giáo dục, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là sự chăm lo cho nhóm người yếu thế, người cao tuổi, trẻ em, gia đình chính sách... đã góp phần củng cố lòng dân vững chắc.

Đây là những điều kiện mới hết sức thuận lợi để Hội Cựu Công an nhân dân - thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gia tăng sự đóng góp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các công tác trọng tâm thời gian tới. Trước hết, Hội Cựu Công an nhân dân các cấp phải thật sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an và những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm lo sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc người Công an cách mệnh, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ được giao; thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn.

Các cấp hội và hội viên phải thể hiện rõ vai trò, đóng góp trong phối hợp lực lượng Công an quản lý tình hình ở cơ sở; đồng thời tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Các thế hệ cựu Công an nhân dân, với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức địch tình, phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú; có các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò Hội Cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của cách mạng Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chăm lo xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân vững về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08 và Quy chế phối hợp số 02 với Hội Cựu Công an nhân dân; chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất chủ trương mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối với cựu Công an.

Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Mỗi hội viên cựu Công an nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất “Người Công an cách mệnh”, chủ động, tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; thật sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ Công an trẻ, thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ, thực chất hơn, hiệu quả hơn, ngày càng nâng tầm cao hơn vị thế, vai trò của một thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quyết tâm cao xây dựng Hội gương mẫu, vững mạnh

Nhìn lại chặng đường 3 năm hoạt động của nhiệm kỳ đầu tiên, giai đoạn (2023-2026), Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên vững mạnh. Mặc dù là tổ chức hội tự nguyện, hoạt động tự lực về kinh phí, chịu sự tác động sâu sắc của quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, song hệ thống tổ chức Hội vẫn nhanh chóng được kiện toàn ổn định theo mô hình 3 cấp hành chính mới với trên 15 vạn hội viên.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội đã khẳng định rõ vai trò là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đóng góp to lớn vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với phương châm xuyên suốt: "Phát huy truyền thống vẻ vang Công an nhân dân, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao", Đại hội xác định rõ mục tiêu chiến lược cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, toàn Hội tập trung chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện theo Điều lệ, mãi mãi phát huy bản chất tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, giai đoạn 2023-2026; rút ra những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng Hội và hoạt động của Hội có những chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Công an tái đắc cử, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023-2026 và chương trình hành động nhiệm kỳ II (2026-2031). Đặc biệt coi trọng nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã giao nhiệm vụ cho Hội trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng và công tác dân vận… có tầm nhìn và có quyết tâm cao để xây dựng Hội là một tổ chức Hội gương mẫu, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nội dung của Điều lệ Hội, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc giao.

Đại hội kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ II (2026-2031) theo quy định.

Đại hội đã bầu ra 61 Ủy viên Ban Chấp hành. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Công an tái đắc cử, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ II (2026-2031); các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách.