Đại hội Hội cựu CAND TP Quảng Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 2/11, Hội cựu CAND TP Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 với 207 đại biểu. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với 2.585 hội viên sinh hoạt tại 38 Hội cấp xã, Hội cựu CAND TP Quảng Ninh là một Hội quần chúng trực thuộc Ủy ban MTTQ TP Quảng Ninh. Sau 3 năm thành lập, Hội đã khẳng định vai trò của các thế hệ cán bộ Công an hưu trí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Trong 3 năm, Hội đã cung cấp thông tin 15 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý 30 vụ việc liên quan đến hình sự, kinh tế, ma túy; đồng thời phối hợp tổ chức 25 chương trình tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội và các thế hệ cán bộ Công an hưu trí trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển của thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026, thành phố quyết tâm tăng trưởng GRDP trên 13%, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo Công an TP Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng BCH Hội cựu CAND thành phố Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí đề nghị bước sang nhiệm kỳ mới, Hội cựu CAND thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, uy tín và kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Công an; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực chất, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng Hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết, nghĩa tình, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Gương mẫu - Nghĩa tình - Trách nhiệm”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2031, bầu Ban Chấp hành khóa II gồm 46 ủy viên. Đại tá Đỗ Xuân Quý được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.