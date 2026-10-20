Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Trung Đông

Ngày 19/10 theo giờ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo ông đang có chuyến thăm không báo trước tới Trung Đông để gặp các binh sĩ Mỹ, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tới dự cuộc họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng NATO tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 18/6/2026. Ảnh: AP

Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Hegseth cho biết các binh sĩ Mỹ đang thực hiện một nhiệm vụ mà ông mô tả là mang tính lịch sử. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không tiết lộ địa điểm cụ thể, nội dung nhiệm vụ cũng như lịch trình chuyến thăm.

Trước đó vài giờ, trang tin Axios đưa tin ông Hegseth đã tới Israel và có cuộc gặp với Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, thông tin về nội dung cuộc gặp chưa được công bố.

Trước đề nghị của báo giới về việc xác nhận chuyến công du và cuộc gặp với Thủ tướng Israel, Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến an ninh phức tạp, với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen và Ả-rập Xê-út, cùng tình trạng bạo lực gia tăng tại khu Bờ Tây.