Trung Đông: Israel siết chặt kiểm soát Bờ Tây, Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng trong ngày 24/10 khi Israel phong tỏa nhiều khu vực tại thành phố Hebron ở Bờ Tây sau các vụ tấn công khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, Iran tuyên bố không cho phép tàu chiến Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư, còn giao tranh tại Yemen và các vụ tấn công ở Jordan, Dải Gaza tiếp tục gây thương vong.

Binh sĩ Israel triển khai vị trí trong một chiến dịch quân sự tại thành phố Hebron ở Bờ Tây, ngày 24/10/2026, một ngày sau vụ tấn công bằng súng của người Palestine tại khu vực này. Ảnh: AP.

Israel phong tỏa thành phố Hebron, hàng trăm gia đình phải sơ tán

Quân đội Israel đã áp đặt các biện pháp phong tỏa trên diện rộng tại thành phố Hebron thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng, một ngày sau các vụ tấn công của các tay súng Palestine khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng.

Theo kênh Basma Radio trên Telegram, được người Palestine sử dụng để theo dõi các trạm kiểm soát và tình trạng đóng đường, tất cả các cổng ra vào thành phố đều bị đóng đối với phương tiện cơ giới. Hàng loạt taxi phải xếp hàng phía ngoài các cổng do quân đội Israel kiểm soát để đón những người Palestine buộc phải đi bộ qua khu vực phong tỏa.

Hãng thông tấn Palestine WAFA cho biết binh sĩ Israel đã yêu cầu hàng chục cư dân rời khỏi nhà. Theo thống kê của chính quyền thành phố Hebron, có tới 300 gia đình đã rời khu vực Deir Baha, nằm trên một sườn đồi của thành phố, cùng hai khu dân cư lân cận. Trước đó, ngày 23/10, quân đội nước này thông báo đã bắt đầu tiến hành các hoạt động khám xét có mục tiêu, kỹ lưỡng tại khu vực nơi các tay súng Palestine thực hiện các vụ tấn công.

Jordan: Số người thiệt mạng trong vụ tấn công nhà thờ tăng lên 9

Truyền hình nhà nước Jordan ngày 24/10 cho biết số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một nhà thờ ở thành phố Karak đã tăng lên 9 người, sau khi một nạn nhân khác tử vong. Hơn 20 người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ tấn công xảy ra ngày 23/10 khi các tay súng nổ súng trong một lễ tang tại nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở Karak, phía nam thủ đô Amman. Karak là nơi sinh sống của một cộng đồng thiểu số theo Kitô giáo.

Yemen: Không kích khiến 10 người thiệt mạng, giao tranh tiếp tục leo thang

Bộ Y tế do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn điều hành cho biết hai cuộc không kích tại thủ đô Sanaa của Yemen đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ và một trẻ em. Lực lượng Houthi cáo buộc A-rập Xê-út thực hiện các cuộc tấn công trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên leo thang.

Trong khi đó, liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn ba tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh cùng hai thành phố Taif và Yanbu. Liên quân cũng tuyên bố phá hủy một thiết bị bay không người lái tại khu vực phía đông A-rập Xê-út.

Iran tuyên bố không cho tàu chiến Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), tướng Ali Abdollahi, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời là chỉ huy bộ tư lệnh quân sự liên hợp, tuyên bố nước này sẽ không cho phép tàu chiến Mỹ tiến vào Vịnh Ba Tư hoặc tiếp cận vùng lãnh hải Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại qua eo biển Hormuz gia tăng, làm dấy lên lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể bùng phát trở lại trên quy mô lớn. Eo biển này là tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Gaza: Các cuộc không kích của Israel tiếp tục gây thương vong

Giới chức y tế tại Bệnh viện Shifa cho biết các cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Quân đội Israel tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là một thành viên lực lượng vũ trang.

Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng 10/2025. Bộ Y tế Gaza, cơ quan thuộc chính quyền do Hamas điều hành, không phân biệt dân thường và các tay súng trong thống kê thương vong, nhưng cho biết phụ nữ và trẻ em chiếm gần một nửa số người thiệt mạng. Cơ quan này duy trì hệ thống thống kê chi tiết và số liệu của họ nhìn chung được các tổ chức thuộc Liên hợp quốc cùng nhiều chuyên gia độc lập đánh giá là đáng tin cậy.