Mỹ cắt giảm nhân sự tại 4 đại sứ quán ở Trung Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ đang cắt giảm nhân sự tại các đại sứ quán ở Jordan, Li-băng, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy Iran gia tăng các hoạt động nhằm vào công dân và nhân viên Mỹ. Washington khẳng định quyết định này xuất phát từ những lo ngại về an ninh, không liên quan đến khả năng Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Theo các quan chức Mỹ, quyết định điều chỉnh nhân sự có liên quan đến những mối đe dọa từ Iran và lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm được Tehran hậu thuẫn. Cả bốn đại sứ quán hiện đều hoạt động theo chế độ hạn chế, với số lượng nhân viên đã được cắt giảm từ trước. Các cơ quan đại diện ngoại giao này sẽ tiếp tục mở cửa và duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, khác với A-rập Xê-út, nơi Mỹ ngày 21/10 ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu và gia đình rời khỏi nước này, nhân viên tại bốn đại sứ quán nói trên không bắt buộc phải sơ tán.

Khi công bố các biện pháp cắt giảm nhân sự trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ chủ yếu viện dẫn nguy cơ gia tăng từ lực lượng Houthi tại Yemen, mà không trực tiếp đề cập các mối đe dọa từ Iran. Tình hình an ninh khu vực trở nên căng thẳng sau khi giao tranh giữa liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu và lực lượng Houthi bùng phát trở lại, với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào A-rập Xê-út.

Các quan chức Mỹ bác bỏ việc cho rằng động thái giảm nhân sự ngoại giao có liên quan đến khả năng Washington và Tel Aviv chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến giá năng lượng tại Mỹ tăng mạnh, đồng thời tạo ra những khó khăn chính trị đối với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang đến gần. Đảng Cộng hòa hiện nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.