Các nước Pháp ngữ họp Hội nghị cấp cao tại Campuchia

Hội nghị cấp cao thường niên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) khai mạc ngày 14/11 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên, quan sát viên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến tham gia các cuộc thảo luận song phương và phiên họp cấp cao kéo dài 3 ngày, đến ngày 16/11.

Du khách tham quan Làng Pháp ngữ được dựng lên nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

﻿lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 14/11/2026. Ảnh: AP

OIF hiện có 90 thành viên, gồm 53 thành viên chính thức, 5 thành viên liên kết và 32 quan sát viên. Đây là diễn đàn quy tụ các quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng tiếng Pháp, nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Tại hội nghị lần này, Campuchia sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên từ Pháp. Tổng thống Macron từng đảm nhiệm cương vị này vào năm 2024, khi Pháp đăng cai tổ chức hội nghị.

Khoảng 20 nhà lãnh đạo chính phủ dự kiến tham dự sự kiện, trong đó có Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Rwanda Paul Kagame và Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Tshisekedi. Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến có các cuộc gặp với Quốc vương Norodom Sihamoni và Thủ tướng Hun Manet.

Theo chương trình nghị sự, các đại biểu sẽ thảo luận về cam kết chính trị đối với việc chung sống hòa bình, hợp tác xã hội, văn hóa và kinh tế, giải quyết khủng hoảng, xây dựng hòa bình, bảo vệ di sản và thúc đẩy đa dạng văn hóa. Với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì thịnh vượng chung và ổn định lâu dài”, hội nghị hướng tới thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì hòa bình và ổn định.

Nước chủ nhà Campuchia tổ chức nhiều hoạt động bên lề nhằm giới thiệu tiềm năng du lịch, cơ hội kinh doanh và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Các sự kiện tập trung vào kết nối thương mại, giao lưu văn hóa, khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Macron dự kiến tới quần thể di sản thế giới Angkor, gần thành phố Siem Reap, trước khi rời Campuchia sang Malaysia ngày 17/11. Tại đây, ông và Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ tham dự sự kiện đánh dấu việc hoàn thành dự án trùng tu đền West Mebon với sự hỗ trợ của Pháp.

Campuchia có mối liên hệ lâu đời với cộng đồng Pháp ngữ. Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk là một trong bốn nhà sáng lập Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật năm 1970, tiền thân của OIF. Campuchia gia nhập tổ chức với tư cách quan sát viên năm 1991 và trở thành thành viên chính thức năm 1993.