Cựu Thủ tướng Pháp de Villepin tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2027

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin ngày 20/11 tuyên bố tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, với cam kết củng cố vị thế quốc tế của Pháp và ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan.

Cựu Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin phát biểu tại cuộc họp báo công bố quyết định tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 ở Paris, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP

Tại cuộc họp báo ở Paris, ông de Villepin, 73 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, công bố quyết định tranh cử và đề xuất định hướng điều hành đất nước dựa trên di sản chính trị của cố Tổng thống Charles de Gaulle.

Về chính sách kinh tế, ông de Villepin cam kết ưu tiên xử lý nợ công, hiện đã tăng lên mức kỷ lục, tương đương 119% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tình trạng tài chính công căng thẳng đang gây lo ngại cho giới đầu tư và được dự báo sẽ trở thành một trong những chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử năm 2027. Ông cũng đề xuất cải cách các đặc quyền kinh tế và xã hội, trong đó có việc rà soát những ưu đãi thuế và cơ chế miễn trừ hiện hành nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng.

Về thể chế, cựu Thủ tướng đề xuất giảm sự tập trung quyền lực vào cá nhân tổng thống, mô hình mà ông cho rằng đã thể hiện rõ dưới thời ông Macron. Thay vào đó, ông muốn khôi phục vai trò của nguyên thủ quốc gia theo tư tưởng của Charles de Gaulle, người lãnh đạo phong trào kháng chiến Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai và đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng Hiến pháp hiện hành năm 1958. Theo định hướng này, tổng thống cần đóng vai trò điều hòa các lực lượng chính trị và định hướng phát triển đất nước, thay vì trực tiếp chi phối quá nhiều hoạt động điều hành.

Để chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống, ông de Villepin vẫn cần thu thập đủ 500 chữ ký giới thiệu từ các quan chức dân cử, theo quy định của pháp luật Pháp.

Tuyên bố tranh cử được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang chứng kiến làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần tại Paris và các địa phương khác. Hàng chục nghìn người đã xuống đường yêu cầu tăng lương và ủng hộ phong trào biểu tình của sinh viên.

Các cuộc thăm dò dư luận trong nhiều tháng qua cho thấy bà Le Pen đang dẫn đầu cuộc đua và có khả năng giành nhiều phiếu nhất ở vòng một, trước khi bước vào vòng hai dự kiến diễn ra ngày 2/5/2027. Nếu đạt kết quả này, đây sẽ là lần đầu bà đứng đầu vòng một bầu cử tổng thống Pháp. Trong hai cuộc bầu cử năm 2017 và 2022, bà Le Pen đều xếp sau ông Macron ở vòng đầu và tiếp tục thất bại trước ông tại vòng quyết định.