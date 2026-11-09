Huyền thoại judo Teddy Riner tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp, cam kết thúc đẩy đoàn kết dân tộc

Vận động viên judo nổi tiếng Teddy Riner ngày 9/11 tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2027, với mục tiêu góp phần hàn gắn những chia rẽ và tăng cường đoàn kết trong xã hội.

Vận động viên judo nổi tiếng Teddy Riner. Ảnh: AP.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Le Parisien, nhà vô địch Olympic 37 tuổi, từng 11 lần vô địch thế giới, khẳng định không đứng về cánh hữu hay cánh tả, mà mong muốn trở thành một tổng thống có khả năng gắn kết người dân. Riner cho rằng việc im lặng và đứng ngoài những vấn đề đang diễn ra tại Pháp mới là hành động thiếu trách nhiệm.

Võ sĩ này bày tỏ lo ngại trước những bất ổn xã hội, cho rằng nhiều người trẻ và cả những thế hệ lớn tuổi đang gặp khó khăn trong việc hình dung về tương lai của họ. Theo ông, nước Pháp cần khơi dậy khát vọng và niềm tin, thay vì để những bất đồng chính trị tiếp tục khoét sâu chia rẽ trong xã hội.

Tuyên bố tranh cử của Riner được đưa ra trong bối cảnh Pháp chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027, giữa lúc tình hình chính trị và xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Paris và nhiều địa phương đang gây thêm sức ép đối với Chính phủ, với yêu cầu tăng lương và sự ủng hộ đối với phong trào biểu tình của sinh viên.

Riner cũng từng công khai bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng cực hữu tại Pháp. Ông nhận định đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc và chưa có ứng cử viên nào đưa ra được một tầm nhìn đủ sức thuyết phục để tập hợp người dân.

Theo quy định của pháp luật Pháp, để đủ điều kiện tranh cử Tổng thống, Riner phải thu thập được ít nhất 500 chữ ký giới thiệu của các quan chức dân cử.

Về sự nghiệp thể thao, Riner khẳng định việc tham gia tranh cử không đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu giành huy chương vàng Olympic cá nhân lần thứ tư tại Thế vận hội Los Angeles năm 2028.

“Tôi vẫn có thể theo đuổi mục tiêu giành huy chương vàng Olympic nếu trách nhiệm của một tổng thống cho phép và nhận được sự ủng hộ của người dân”, Riner chia sẻ.

Nếu đắc cử, Riner cho biết sẽ ưu tiên tăng cường quan hệ với các nước đồng minh và nâng cao vị thế của Pháp trên trường quốc tế.