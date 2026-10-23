Cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN-EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont.

Cùng dự có các đại biểu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Vương quốc Bỉ sở hữu di sản ngoại giao vô giá: Nghệ thuật dung hòa khác biệt và xây dựng đồng thuận. Năng lực quản trị sự đa dạng đã biến nơi đây thành biểu tượng của tinh thần “Thống nhất trong đa dạng” - triết lý cốt lõi mà EU, ASEAN và cộng đồng quốc tế đang rất quan tâm trong thế giới biến động hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ ba thông điệp lớn: Nhận diện chuyển dịch chiến lược thời đại - giai đoạn biến chuyển sâu sắc, đe dọa phân mảnh nhưng cũng mở ra những cơ hội mới, nơi EU tiếp tục giữ vai trò trung tâm, tiên phong. Sự đồng điệu ngày càng tăng về tầm nhìn, giá trị và tư duy “tự chủ chiến lược” giữa Việt Nam và EU - nền tảng vững chắc để hai bên cùng tiến xa hơn. Các định hướng chiến lược đột phá trong quan hệ Việt Nam-EU; trong đó quan hệ Việt Nam-Bỉ là động lực và minh chứng sống động nhất.

Nhấn mạnh con đường phát triển của Việt Nam là tự chủ chiến lược gắn liền với hội nhập sâu rộng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm. Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam không dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, lấy con người làm trung tâm. Cùng với nỗ lực tự thân, Việt Nam rất cần sự đồng hành chiến lược, công bằng, cân bằng và hiệu quả từ các đối tác quốc tế, trong đó Liên minh châu Âu là đối tác tầm vóc hàng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, hợp tác với EU không đơn thuần là một mối quan hệ đối ngoại thông thường, mà là trụ cột mang ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với tư duy đa phương hóa, đa dạng hóa và con đường phát triển tự chủ của Việt Nam. Việt Nam trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ bình đẳng và quý báu mà EU cùng các nước thành viên đã dành cho Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua.

Đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: (TTXVN)

Vượt qua khoảng cách địa lý và trình độ phát triển, Việt Nam và EU tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc trên 4 trụ cột chiến lược: Sự gặp gỡ giữa “Tự chủ chiến lược” của hai bên và nét đặc trưng tự cường của Việt Nam. Góc nhìn tích cực về các tiêu chuẩn xanh mới (CBAM, EUDR), coi đây là động lực tái cấu trúc nền kinh tế xanh. Cam kết công bằng, minh bạch, bình đẳng, cùng có lợi về Thương mại tự do và An ninh Kinh tế. Thượng tôn Luật pháp Quốc tế và An ninh Hàng hải (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất lĩnh vực hợp tác chiến lược đột phá trong thời gian tới. Trước hết, nâng tầm tin cậy chính trị và an ninh kinh tế; đưa hợp tác Việt Nam-EU trở thành nhân tố nòng cốt trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU. Trên nền tảng EVFTA và EVIPA, mở rộng sang kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và thị trường tín chỉ carbon. Bứt phá trong khoa học công nghệ, bán dẫn và đổi mới sáng tạo; kết nối hệ sinh thái công nghệ hai bên, hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển chung về bán dẫn, AI có trách nhiệm, công nghệ sinh học và kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng công bằng; hiện thực hóa Net Zero 2050 và thỏa thuận JETP bằng cách kết hợp tài chính, công nghệ xanh của EU (điện gió ngoài khơi, hydro xanh) với tiềm năng của Việt Nam…

Đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: (TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối chiến lược, thúc đẩy đưa hợp tác ASEAN-EU trở thành một trục liên khu vực kiểu mẫu, đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng ở cả hai châu lục. Khi tầm nhìn được hiện thực hóa, quan hệ Việt Nam-EU và Việt Nam-Bỉ sẽ vượt khỏi những trang văn kiện ngoại giao, trở thành một hành lang kinh tế-tri thức-công nghệ sống động nối liền Hà Nội và Brussels.